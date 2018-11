7 años de cárcel para hombres que "Guacho" quería canjear por equipo periodístico de El Comercio

Patrocinio C., James C., y Diego T., fueron sentenciados por delito de tráfico ilegal de armas de fuego La Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (UNIDOT) de la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia de 7 años de pena privativa de libertad en contra de Patrocinio C., James C., y Diego T., por el delito de tráfico ilegal de armas de fuego. Alias "Guacho" pretendía canjear a los tres sentenciados por los miembros del equipo periodístico de diario El Comercio.