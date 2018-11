EL TELÉGRAFO (Guayaquil) En la región, el presidente Lenín Moreno es el tercero mejor evaluado

Líderes de opinión de América Latina calificaron el desempeño de los gobernantes. A la cabeza están Uruguay, Chile y Ecuador, seguidos por Perú Los presidentes de América Latina que tienen una imagen más favorable en la región son Tabaré Vázquez, de Uruguay (76%); Sebastián Piñera, de Chile (64%); Lenín Moreno, de Ecuador (59%), y Martín Vizcarra, de Perú (59%). Eso dice la encuesta sobre aprobación presidencial elaborada por Ipsos Public Affairs, aplicada en octubre y publicada en noviembre de 2018.

Ese estudio hizo 362 entrevistas a líderes de opinión y a periodistas destacados en 14 países de América Latina. Según ese informe, el presidente Lenín Moreno ocupa el tercer lugar en el ranking de aceptación de Jefes de Estado en América Latina.

La explicación es por su trabajo para fortalecer la democracia, el diálogo con todos los sectores del país y su lucha frontal contra la corrupción, escribió en su cuenta de Twitter el secretario de Comunicación, Andrés Michelena. El Mandatario ecuatoriano tiene el 59% de aprobación en la región, mientras que el 27% desaprueba su desempeño.

El analista político Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, argumentó por qué Moreno tiene esa imagen internacional: “El Presidente tiene principios, ética y un estilo democrático. Maneja con tino y prudencia los temas políticos y sociales. Lucha contra la corrupción y en lugar de seguir el camino del expresidente Rafael Correa, se fue por uno más difícil y lleno de obstáculos”.

En el ranking comparativo de los presidentes en Latinoamérica de 2016 versus 2018, Moreno sacó una alta calificación en la medición de marzo de 2018. El 71% de los encuestados señaló que tiene una opinión favorable sobre su gestión, mientras que el 18% dijo que no la aprueba y el 11%, que no sabe.

En cambio, en 2017 obtuvo el 52% de la aceptación de su administración, el 23% no lo aprobó y el 25% no precisó. Para el docente de la Universidad Católica de Ecuador, Napoleón Saltos, las encuestas son una tendencia y parecería que los presidentes con la mayor aprobación en la región son aquellos como Tabaré Vázquez, que garantizan un acuerdo nacional y una convergencia. “Me sorprende el nivel que se le da a Moreno, pero también tiene una política de no confrontación y diálogo, de convergencia y es un gobierno de transición”, subrayó. En ese análisis de cómo mira la región al gobierno del Mandatario ecuatoriano destacan dos países vecinos.

El 84% de los encuestados en Perú aprueba de manera firme la actuación de Moreno, mientras que el 68% lo apoya en Colombia. La imagen del gobernante ecuatoriano también es alta en Bolivia, con el 68%, y en Chile, con el 65%. Pero el director de Consultores Políticos independientes, Oswaldo Moreno, opinó que vivimos en la burbuja de las redes sociales y de la prensa. “Las encuestas no son herramientas cuantitativas ni cualitativas, no debemos emitir juicios de valor.

No siempre lo publicado es lo que la gente discute. El análisis podría ser correcto, pero no necesariamente lo que piensan los ciudadanos”, advirtió. Las apreciaciones sobre Moreno contrastan con las de otros mandatarios que ocupan los últimos lugares en ese ranking latinoamericano.

Es el caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien tiene el 85% de desaprobación, y de Daniel Ortega, de Nicaragua, con 83%. Según el docente de la Universidad Central Mario Unda, los resultados de esa encuesta apuntan a privilegiar las gestiones de Vázquez (Uruguay), Piñera (Chile) y Moreno. También demuestran el escenario polarizado que vive América Latina.

“Un presidente progresista como Vázquez; uno de derecha como Piñera, y Moreno, con un gobierno de transición política, describen lo que ocurre en la región”, subrayó. La encuesta, además, incluye la percepción de los latinoamericanos sobre la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él tiene una imagen poco popular en la región, pues apenas el 18% respalda su gobierno contra el 81% que lo considera desfavorable.

Los otros presidentes de América Latina

El informe señala que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de México, quien asumirá la presidencia de ese país el próximo 1 de diciembre, y el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, tienen imágenes opuestas a lo largo de América Latina. López Obrador tiene una mirada favorable para el 60% de los encuestados, mientras que el Mandatario brasileño solo cuenta con una imagen positiva del 25% de los entrevistados.

Sin embargo, advierte el estudio, la opinión de ambos tiene más aprobación en cada uno de sus respectivos países. En el caso del mexicano López Obrador el 37% de sus connacionales tiene una opinión algo favorable sobre él.

Mientras el 27% muy favorable, el 20% algo desfavorable y el 16% muy desfavorable. En cambio, sobre el presidente brasileño Bolsonaro el 17% tiene una mirada muy favorable sobre él, el 28% algo favorable, y el 33% muy desfavorable. La encuesta resalta la opinión de los connacionales del presidente de Bolivia, Evo Morales. Él está en el poder 12 años, 8 meses. El 15% de los entrevistados aprueba su Gobierno, el 25% aprueba algo, el 20% desaprueba algo, mientras que el 40% no acepta su gestión de manera firme.