"Mi pasado progresista, de izquierda y correísta", me costó el quedar fuera de lista de candidatos a CPCCS, reclama Lucía Pazmiño (AUDIO)

Audio Noviembre 27 - Lucía Pazmiño



Denunció varias inconsistencias e irregularidades durante proceso que terminó con selección de 40 postulantes para Consejo de Participación Ciudadana definitivo; presentará apelación ante TCE El pasado 21 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral conoció la lista de candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) definitivo. 40 postulantes cumplieron con los requisitos, según el CNE. De esa candidaturas calificadas, 11 corresponden a mujeres, 26 a hombres y tres a la categoría de Pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior. Sin embargo, el nombre de Lucía Pazmiño Castro, no se encuentra en la lista. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, lamentó que dicha selección haya tenido varias inconsistencias e irregularidades. Confirmó que fue servidora pública en el gobierno del expresidente Rafael Correa, lo que, a su criterio, le costó quedar fuera de este proceso.

Indicó que, entre las inconsistencias, desde el comienzo percibió ciertas imposiciones que la mayoría de los ciudadanos pudiesen postular. Recalcó que, en su caso, no incumplía ninguna de las disposiciones del CNE, sobre todo, aquellas que tenían que ver con afiliaciones a adherencias a organizaciones o movimientos políticos.

“Yo jamás, nunca, he estado afiliada. Así que solicité, en mi declaración juramentada, la certificación de no haber sido ni adherente ni afiliada a algún partido político. En la foja número 100 de mi expediente, entregado al CNE, del 12 de septiembre del 2018, el abogado Juan Francisco Cevallos Silva, director nacional de Organizaciones Políticas sostiene que yo no consto, a la fecha, como adherente de organización política alguna”, indicó.

Sin embargo, reprochó, el 31 de octubre, cuando le llegó la notificación de la resolución del organismo electoral sobre su descalificación, se explica que la decisión se tomó en base al artículo 32 del Instructivo y del artículo 7. “En esta primera resolución solo se nos dice eso, sin darnos ningún tipo de detalle extra. A partir de eso teníamos 5 días para impugnar, argumentando varios artículos de la Constitución, diciendo que no hay una medida justificada ni argumentada”.

Lucía Pazmiño presentó su impugnación el 6 de noviembre, mientras que, el 9 del mismo mes enviaron un informe detallado de la Comisión Verificadora, en el cual se explica las razones por las cuales quedó fuera del proceso. Pero le llamó la atención el hecho de que el artículo 32 haga referencia a las denuncias que podría haber recibido sobre su candidatura, pero que en la documentación se asegure que no tuvo ninguna.

“Entonces no sé cómo en la resolución citan el artículo 32, cuando el mismo informe de la Comisión Verificadora dice que yo no he recibido denuncias. Entonces, me voy al artículo 7 y en el informe de la Comisión hacia el final, dice que se presenta una declaración juramentada mediante memorando del 23 de octubre del 2018, firmado por el Director Nacional de Organizaciones Políticas (Juan Francisco Cevallos Silva), informando que el postulante sí consta registrado en el sistema de afiliación”, relató.

En este punto, la ciudadana hizo una puntualización, recalcando que este documento, de fecha 23 de octubre, se dio luego de que ya se habían hecho las postulaciones (12 de septiembre). “Entonces, qué memorando es este que contradice el propio memorando del 12 de septiembre en el que se afirma, por el propio CNE, y que está en mi declaración juramentada, que no estoy afiliada a nada”.

Descartó que haya existido un posible caso de falsificación de firmas, pero además, reprochó el hecho de que la propia Comisión Verificadora haya solicitado, nuevamente, al CNE que le extienda un nuevo certificado, si ya se emitió un documento asegurando que Pazmiño no estaba afiliada ni era adherente a ninguna organización política.

En este marco, recordó que en el mes de enero de 2017 realizó una solicitud de revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para lo cual necesitó pedir un certificado de “apoliticismo”. Con fecha 30 de enero de 2017, el abogado Fausto Holguín, indicó que recibió, por intermedio de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, la constancia de que Lucía Pazmiño no constaba como adherente ni afiliada.

El CNE, dijo, ya distribuyó la lista de quienes sí pasaron para ser postulantes, que son 40 personas, sin embargo, remarcó que previo a ello, a quienes quedaron fuera, no se les hizo llegar ninguna notificación explicándoles el por qué no están en esa lista. “Una vez que impugnamos no recibimos ninguna respuesta. El CNE emitió la lista de quienes han sido calificados, pero recién el fin de semana, el 24 de noviembre, yo recibo el documento en el que se dice que soy descalificada”.

“De acuerdo con la abogada Laura Vanessa Flores Arias, directora nacional de Asesoría Jurídica encargada del CNE, en el punto 4.2 de los requisitos incumplidos, cita, no la foja 100 de mi expediente en donde el propio organismo asegura que no consto como afiliada ni adherente; sino asevera que no consto como miembro de Dirección Política alguna, que era otro certificado que teníamos que dar”, reclamó.

Pero además, tampoco se coloca, en este último documento, se le coloca el memorando del 23 de octubre, que afirma que sí consta como afiliada. “Yo quiero ver la firma de responsabilidad de quien está diciendo aquello, si es el mismo abogado Silva, que está diciendo, unos pocos días después, que sí estoy afiliada”.

Lucía Pazmiño indicó que su postulación fue de manera personal por su compromiso con la ciudadanía en general. Fue profesora y trabajó con la Fundación Procultur, en temas de equidad y justicia social. Por lo que consideró que había varios ciudadanos y ciudadanas que estaban pensando que, en esta ocasión, podía existir una oportunidad de que se pudiese retomar el espíritu de lo que podía ser el CPCCS.

Confirmó haber trabajado en el gobierno del Expresidente Correa, sin embargo, negó ser “correísta”, término que, a su criterio, no debería existir. Admitió, por otro lado, ser una persona de izquierda y estar de acuerdo con el progresismo y que cree en el bien común. Por lo que, a su criterio, su pasado le costó su cargo en el Ministerio de Cultura, así como quedar fuera de la lista de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana.

“Este pasado progresista, de izquierda, ‘correísta’ si se quiere; creo que me costó el puesto en el Ministerio de Cultura, ya no trabajo como Directora de Relaciones Internacionales, lo hice hasta el 31 de julio. Hay una purga, una cacería de brujas de la forma más deleznable que se puedan imaginar. Pero también fue lo que me permitió, al no estar en la función pública, poder postularme a este reto. Pienso que este pasado, en la función pública, en el gobierno del expresidente Correa, ha costado esta situación que, para mí, es escandalosa”, dijo.

La ciudadana indicó que, pese a que el TCE está acéfalo y que la Corte Constitucional (CC) está en “vacancia constitucional”, presentará una apelación en el Contencioso Electoral para tratar de resolver el tema. Si no funciona, comentó, interpondrá una acción de protección para contrarrestar la violación de derechos que se está viviendo en el país.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com

Nota: Además, en la pestaña de AUDIO, puede escuchar los siguientes temas: