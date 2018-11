"Movimientos no podrán inscribir candidatos si no se dan elecciones primarias", indicó Diana Atamaint

Comentó que es necesario que los partidos cumplan con todos los requisitos para continuar con el proceso La presidenta del CNE, Diana Atamaint, hablo sobre las elecciones de marzo del 2019 y el proceso de primarias que tienen que cumplir diferentes partidos políticos para definir candidaturas. "Movimientos no podrán inscribir candidatos si no se dan elecciones primarias, hay que ir cumpliendo lo que la ley dice".

“Los partidos políticos tienen que cumplir con este requisito previo a la inscripción de estas candidaturas. Esta es una manera de ir fortaleciendo a los movimientos de tal manera que las personas que irán a las elecciones sean elegidos por medio de una democracia interna de la participación de sus militantes”.

Comentó que se busca hacer cumplir el Código de la Democracia, la Ley y la Constitución de tal manera de que esas prácticas del pasado no vuelvan a retornar. “Esas designaciones a dedo que pasaban en los partidos es lo que no queremos que no vuelva a ocurrir. Antes no se permitía la participación de sus bases”.

Indico que existe una disposición aprobada en el pleno del Consejo Nacional Electoral en la que se pide el cumplimiento de estas normas a las direcciones de cada partido. “Hay que ir cumpliendo lo que la ley dice, si no se cumple con ese requisito los candidatos no podrán ser inscritos al igual que no tener otros como por ejemplo, no tener pensiones alimenticias pendientes de pago”.

Sobre las primarias recordó que se tiene que llevar en torno a lo que expone el Código a la Democracia, es decir, de manera abierta o cerrada. “Es importante que las organizaciones políticas se acerquen a las delegaciones provinciales para que den a conocer de cuando se dará paso a las elecciones primarias”.

Atamaint recordó que las junta electorales son las responsables para recibir candidaturas y tienen que estar ya escogidas antes de la convocatoria a elecciones por eso es que el Consejo Transitorio agilitó este nombramiento sin que eso quede por fuera de posibilidad de impugnaciones.

Explicó que el cronograma electoral no va a ser cambiado, “a no ser de cualquier situación adversa. Hasta el momento se manutienen las fechas. Hasta el 21 de diciembre los movimientos políticos pueden escribir candidaturas”. (BGV)

Fuente: Telerama/ Ecuadorinmediato