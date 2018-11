Producción petrolera en Ishpingo no afecta a zona intangible, asegura ministro Carlos Pérez

Precisó además, que licencias ambientales aún no han sido emitidas por Ministerio de Ambiente El ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez García, aseguró que la producción petrolera en Ishpingo, en Yasuní, no afecta a la zona intangible. Explicó que las licencias ambientales aún no han sido emitidas por el Ministerio del Ambiente (MAE), a pesar de haberse solicitado hace cerca de un año.