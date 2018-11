"Me sorprendió verificar su fuerte aislamiento y las condiciones inhumanas" de Julian Assange, advirtió periodista de La Repubblica

Maurizi comentó que pudo entrevistarse con Assange después de ocho meses de haber realizado la solicitud para poder conversar con el fundador de Wikileaks. La periodista tras su vista realizó un artículo de su visita en el medio La Reppública donde empieza su escrito con la frase “Ellos lo están destruyendo lentamente (refiriéndose a la justicia internacional)”.

El artículo explica que el Estado ecuatoriano ha cortado las comunicaciones desde el pasado marzo con la excepción de sus abogados. “Desde que lo vimos pudimos ver que ha perdido mucho peso. Demasiado. Ni siquiera su suéter de invierno puede ocular su delgadez, ahora su cara es tensa. Su cabello largo y su barba lo hacen ver como un ermitaño”.

Según la defensa de Assange este ha decidido mantenerse en la embajada debido al riesgo que existe de una extradición a Estados Unidos. Además comentaron que por ahora se está trabajando en acciones de protección a nivel internacional por el protocolo de comportamiento que ha establecido el Gobierno para el activista en la Embajada. (BGV)

Fuente: Twitter Wikileaks/ Twitter Stefania Maurizi/ La RepubblicaEcuadorinmediato

Report from first journalist to get into the Ecuadorian embassy to see Julian Assange in eight months https://t.co/jFr9jpfz4M