Al grito de: "Ni una menos, vivas nos queremos", cientos de personas marcharon en Quito

"Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente", resonó en la capital Romper el silencio, rechazar todas las formas de violencia hacia las mujeres, denunciar la impunidad y en memoria de aquellas que han muerto a causa del femicidio. Son las razones por las que cientos de personas, con pañuelos y distintivos violetas y verdes, se convocaron este 24 de noviembre, en Quito, para levantar su voz en la marcha "Vivas nos queremos". Al término, la noche se iluminó con el fuego de las antorchas. La movilización se concentró alrededor de un gran pañuelo violeta y, al unísono, se exclamó: "Ni una menos, vivas nos queremos".

“En un país justo, yo no debería ser madre”. Era la frase inscrita en una pancarta sujetada por una niña de no más de 13 años. Al igual que ella, varias personas, en su mayoría mujeres, rechazaron la violencia a la mujer y los abusos a menores.

“No quiero vivir con miedo”; “No te calles”; “La indiferencia es violencia”, son otras las frases que los cientos de manifestantes clamaban.

Un gigante pañuelo rosa colgaba desde el Arco del Triunfo en la avenida Patria y Amazonas. Sería la guía y cabeza de la marcha que se desarrolló en Quito y partió desde este punto. Se convocaron. Llegaban hombres, niñas, mujeres con sus parejas, familias enteras que decidieron unirse a esta causa.

Arrancaron.

Una ola violeta y verde se divisó por las principales calles de la capital. Ocho bloques conformaron la gran movilización. El primero, conformado por los familiares de las víctimas de violencia de género. Por ellas, por las que no están, la marcha adquiría otro significado. La reparación. Sus familiares señalaron que al vivir continuamente en impunidad, por negligencias, omisiones y errores de la justicia, este espacio se convirtió en una reparación simbólica para Vanessa, Juliana, Samira y todas quienes fueron víctimas del machismo.

Los siguientes bloques estuvieron conformados por disidencias sexuales, mujeres indígenas, colectivos feministas, entre otros.

Con el ritmo de los tambores y las consignas que todos exclamaban, avanzó la marcha por la maternidad Isidro Ayora hasta llegar a San Blas e ingresar al Centro Histórico. Allí, se intensificó la expresión: “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

La voz de las mujeres indígenas también fueron protagonistas de esta marcha. Con consignas en su idioma, su vestimenta y con una pañoleta verde y violeta, las indígenas clamaron en contra de todas las formas de violencia a las mujeres.

Tras 3 horas de caminata, la noche de Quito, cálida por la fuerza de los marchantes, se iluminó con las antorchas que varias mujeres encendieron al llegar al bulevar de la 24 de mayo. El gran pañuelo violeta, guía de la movilización, se elevó nuevamente. Alrededor de él, toda la manifestación se concentró y, al unísono, se exclamó: “Ni una menos, vivas nos queremos”.

Con el puño en lo más alto, pidieron basta de impunidad, de violencia, de abusos y agresiones porque: “Nuestros cuerpos no se tocan, no se violan, no se matan”.

