LA GACETA (Cotopaxi) Municipio de Latacunga no entregará más agua al CRS-C

Alcalde afirmó que no puede arriesgar a que el resto de la ciudad se quede sin el líquido vital El Alcalde de Latacunga, aseveró que el Municipio no está dispuesto a entregar un solo litro más de agua al centro carcelario, no puedo arriesgar a que la ciudad se quede sin agua, además dijo que el agua que entrega desde la Loma de Alcoceres es de buena calidad.