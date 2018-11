Contraloría no habría encontrado indicios de responsabilidad penal en contra de exfuncionarios de la SECOM (DOCUMENTO)

Abogados afirman que miembros del equipo de auditoría evaden responsabilidades al referirse a este informe Los abogados de dos de los procesados en el caso SECOM se refirieron al informe que fue emitido por la Contraloría General del Estado (CGE); en el cual, se evidenciaría que no existe indicios de responsabilidad penal en contra de los implicados en este presunto peculado. De la misma manera, afirmaron que al momento que rindieron su versión en Fiscalía, los miembros del equipo auditor evadieron la responsabilidad del informe.

Carlos Soria, abogado de Javier Lemos, explicó que en las versiones de los miembros del equipo de auditoría, específicamente de la supervisora de equipo y del director explican que existían varias cosas que ellos omitían al momento de realizar el informe: “En referencia a la versión de la supervisora, ella desconocía de absolutamente todo y no revisaba ninguna documentación, lo único que hacía era revisar la calidad de comentarios que hacían los auditores para determinar si existían o no existían observaciones en el tema administrativo”.

De la misma manera, subrayó que en la segunda versión que fue receptada se estableció que no existía indicios de responsabilidad penal en contra del Javier Lemos, Vanessa Salgado y Fernando Alvarado: “La segunda versión del director, claramente dijo que no existía indicios de responsabilidad penal ni en contra de Javier Lemos Cordero, ni en contra de Vanessa Salgado y entiendo que también de la defensa del señor Alvarado”.

Por su parte, Daniel Charry, abogado de Carlos Bravo cuestionó a la justicia ecuatoriana, porque un tema administrativo ha trascendido hasta el punto de llevar a varios ex colaboradores de la SECOM a estar tras las rejas: “Contraloría presenta el informe de responsabilidad penal de muchas personas y esto a devenido en que toda la prensa y la ciudadanía esté tras un caso que supuestamente tiene un peculado”.

Además, informó que cada vez que solicitan una aclaración por parte de los auditores, estos, buscan evadir sus responsabilidades y se ‘tiran la piedra’: “Resulta que cuando un miembro de Contraloría viene a defender su informe le tira la piedra al de alado, el director que firma, no revisa la documentación, no sabe por qué puso lo que puso y no se acuerda de nada. La supervisora, que es la encargada de ver que el trabajo tenga calidad dice que ella solo se encarga de la parte de redacción y le bota la pelota a la auditora”.

(PF)

Fuente: Cuenta de Twitter Enrique Alcivar - Ecuadorinmediato