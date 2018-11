Precandidato a Alcaldía de Durán propone cerrar el Municipio y declararlo en estado de emergencia

Esto, con la finalidad de fiscalizar a la actual administración Alfredo Arboleda, pre candidato para la Alcaldía de Durán, habló acerca de las propuestas que implementará en el cantón si llega a convertirse en Burgomaestre. Entre sus principales ofertas de campaña está el cerrar el Municipio, intervenirlo y declararlo en emergencia para que se conozcan las acciones ejecutadas por la actual administración.

Arboleda manifiesta que el impulso para lanzar su candidatura por tercera ocasión es que en las últimas administraciones no han existido políticas claras de Gobierno ni acciones concretas para mejorar el sector: “No hay políticas de Gobierno, no hay acciones que nos permita cambiar a Durán. En el cantón existe el mayor índice de peligrosidad que si no es solucionado afectaría a Guayaquil y otras ciudades”.

De la misma manera, indicó que lo primero que ejecutará si llega al Municipio es cerrarlo e intervenirlo para que se pueda iniciar un proceso de fiscalización y se conozcan todo lo que se ha ejecutado en la actual administración: “Lo primero que tenemos que hacer es cerrar ese Municipio, intervenirlo, declararlo en emergencia y ya no hablar de una forma demagógica, sino ver cuál es el resultado de la administración, debemos fiscalizar para conocer los problemas y pedir ayuda para hacer una programación en beneficio del cantón”.

Arboleda explicó que en el cantón existen muchas irregularidades e incluso varias empresas no cumplen con la Ley y estas serían beneficiadas por sus vínculos políticos: “El empresario necesita reglas claras, conceptos claros y un hombre de seriedad y transparencia. Por ejemplo, las empacadoras de Durán contaminan el medio ambiente y no hay autoridad que les pongan orden porque pertenecen a los apellidos o partidos intocables”.

Para concluir su intervención, el precandidato por Fuerza Ecuador (FE), señaló que siempre se ha utilizado el problema de agua como una propuesta para el cantón, pero ninguna administración ha logrado solucionarlo: “Ese ha sido siempre el punto de abuso de los políticos para el cantón y su población, todos cuando son candidatos tienen predisposición y una varita mágica para el agua, pero llegan y no pasa nada”

(PF)

Fuente: Radio Huancavilca - Ecuadorinmediato