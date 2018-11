Luisa Maldonado denuncia que administración de recolectores de basura costará 5 veces más que su adquisición (AUDIO)

Audio Noviembre 23 - Luisa Maldonado



Por USD $58 millones, Quito pagará a un consorcio para que haga el trabajo de EMASEO. "Esto no tiene otro nombre que privatización de la empresa pública", cuestionó Quito pagará a un consorcio USD $12 millones por 54 carros recolectores de basura y USD $58 millones para que se encargue de la administración, pese a que exista una empresa pública para ello. Las empresas que lo integran no estarían calificadas para el trabajo y no tienen talleres para realizar el mantenimiento. Estas, son algunas de las denuncias que hace la Concejala Luisa Maldonado, quien lamenta que tras haberse declarado en emergencia, a finales de 2017, la solución para la ciudad no vendrá sino hasta abril o mayo del siguiente año.