Presidente de Ecuador: ¿Por qué voy a negar que este Gobierno es de empresarios?

"He sido empresario toda mi vida, no la siento como una lacra, todo lo contrario, lo siento como un valor agregado", añadió El Presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió al calificativo de que su Gobierno es de derecha: "¿por qué lo voy a negar?", mencionó el Primer Mandatario, en un discurso en Manabí, precisando que él no siente que la vinculación sea una "lacra", por el contrario, considera que es un "valor agregado" a su régimen.