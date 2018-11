Presidente Moreno pide disculpas en Manta y Pedernales por obras retrasadas

"No podemos estar permanentemente quejándonos de lo que no se ha hecho", mencionó El Presidente de la República, Lenín Moreno, en su visita a Manabí, pidió perdón a las poblaciones de Manta y Pedernales por las obras retrasadas, en la primera ciudad, por el aeropuerto loca, y, en la segunda, por un hospital."Manabí no puede esperar, no tiene por qué esperar, es una provincia extraordinariamente dinámica que, bajo ninguna circunstancia, pueden caer en la morosidad de ningún gobierno", exigió.