Ejecutivo exonera del pago de anticipo del impuesto a la renta 2018 a contribuyentes de Manabí y Esmeraldas

Quienes hayan cancelado este rubro podrán pedir la devolución Por medio de Decreto Ejecutivo, el Presidente de la República, Lenín Moreno, decidió exonerar el 100% del pago del anticipo del impuesto a la renta, que se tiene que hacer en el período fiscal de este año, a los contribuyentes cuyo domicilio tributario esté en Manabí y Esmeraldas. Estas personas deben desarrollar actividades económicas en cualquiera de los sectores productivos.

Así lo dio a conocer la Secretaria de Comunicación (SECOM) por medio de un comunicado en el que aclaró que los contribuyentes que ya hayan pagado este rubro podrán hacer el trámite correspondiente para que puedan recuperar su dinero de conformidad con la normativa tributaria en vigencia.

"Los contribuyentes que no tengan su domicilio tributario en las provincias de Manabí o Esmeraldas, cuya actividad económica se desarrolle dentro de estas jurisdicciones territoriales podrán acogerse a la disposición, una vez que cumplan los requisitos y condiciones establecidas mediante resolución, por el Servicio de Rentas Internas", explica el Decreto.

Con esta decisión cerca de 2800 empresas de Manabí y Esmeraldas se beneficiarán de esto en este año. El Presidente Lenín moreno asistió a los premios a empresas exportadoras del país en Manta y comentó que “el mejor producto exportador es una buena relación, el haber entendido que no es la confrontación, que no es el antagonismo, que no es el enfrentamiento el que lleva a los mejores resultados”.

“De cuándo acá nosotros estamos pensando que el resultante de una guerra es una resultante positiva para el país”. Asimismo Moreno recordó que ha pedido que en el reglamento de la Ley de Fomento Productivo los exportadores recuperen automáticamente el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Salida de Divisas pagados por las materias primas y los bienes de capital. (CNE)

Fuente: Secretaría de Comunicación/ El Universo/ Ecuadorinmediato