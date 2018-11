Presidente Moreno nombra a Emilio Izquierdo como Embajador de Ecuador ante ONU en Ginebra (DOCUMENTO)

Decisión consta en Decreto Ejecutivo 563 Mediante Decreto 563, el Presidente de la República, Lenín Moreno, nombró a Emilio Rafael Izquierdo Miño como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ecuador ante la Representación Permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.

Esto se da luego de que el embajador Luis Gallegos Chiriboga presentara al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, las cartas credenciales que le acreditan como representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios en Nueva York.

Izquierdo Miño es Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Quito. Abogado. Licenciado en Ciencias Políticas. Diplomado en Derecho Internacional Público y Privado, por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, España; Política Internacional, por la Fundación de Estudios e Investigaciones Internacionales de Florencia, Italia; Resolución de Conflictos, por la Universidad de Uppsala, Suecia.

Ha tenido estudios de Música, en Hameresmith and West London Collage, 1978-1982. Estudios especiales en universidades como la Complutense de Madrid, Oxford, London School of Economics and Political Science; American University, Washington D.C.; New York University.

(JPM)

Fuentes: Decreto 563 – Ecuadorinmediato.com