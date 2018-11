Vocales de CNE: "No hay nada que se haya decidido por organismo transitorio que no pueda revisar el definitivo"

Vocales aclararon que los conflictos que hubo al escoger a autoridades de entidad ya han sido superados Los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita y Luis Verdesoto, se refirieron a los retos que tiene este organismo con miras a las elecciones seccionales del 2019 y a lo realizado por la anterior Gestión. Ambos funcionarios coincidieron en que no existe "nada que haya decidido por el organismo transitorio que no pueda ser revisado por el definitivo".

Verdesoto aclaró que lo que ocurrió en el organismo por la designación de autoridades ha sido superado y el accionar ha vuelto a la normalidad. “Hemos tenido una disputa, en democracia hay varias formas de entregar un mensaje, por ejemplo no participar en una votación. Eso es legítimo en todos los procesos de los cuerpos democráticos”.

“Consideré en mandar este mensaje con suficiente dureza para que personas puedan mirar que yo no estaba de acuerdo con el procedimiento que se dio. He admitido varios defectos de forma pero ya hemos retomado las acciones”. Comentó que en esa primera reunión lo que quería conocer era lo que iba a hacer.

“La diferencia fue de que era posible postergar la convocatoria a elecciones por tres días. La ley lo permite plenamente pero eso no se quiso realizar y se adujo a algo banal que era que era difícil cambiar el calendario electoral. Simplemente había otro tipo de apresuramiento”. Recordó que la presentación de su candidatura se dio por parte de la Universidad Politécnica Salesiana,

Por su parte Pita explicó que fue presentado por el movimiento político CREO para conformar con el CNE. “No he hecho ningún compromiso con el doctor Verdesoto o otra persona. Después de que nosotros nos posicionamos en la Asamblea Nacional nos autoconvocamos para designar autoridades, previa a esa designación de autoridades tuvimos una reunión los 5 consejeros respecto a cómo debía trabajar la institución”.

Recordó que Diana Atamaint y José Cabrero hicieron una presentación de lo que se habían hecho pero el tema principal no era la designación de autoridades sino la propuesta en firme para postergar la convocatoria. “Uno puede creer que tres días no es determinante en términos de procesos. Yo puedo decir que sí es”.

“No hay nada que no se haya decidido por parte de la anterior administración que no pueda ser revisado por el definitivo. Vamos a pedir explicaciones si es necesario plantear reformas. Hay que hacer una revisión integral de acuerdo a la integración de la entidad”. Comentó que hay gente que no tiene donde sentarse en el CNE.

“No existían compromisos con ninguno de los vocales”. Recordó que si hubo conversaciones con la presidenta Diana Atamaint. “Yo he sido elegido vicepresidente sobre la base conversaciones previas”. Recordó que a pesar que Verdesoto salió de la sala junto con otra consejera la designación de las autoridades del CNE se podía hacer.

Ambos consejeros coincidieron en que igual se revisará el accionar del CNE transitorio a pesar existan dos miembros que hayan formado parte del anterior. (BGV)

Fuente: Radio Democracia/ Ecuadorinmediato