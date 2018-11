Diego Chimbo: "Directora de cárcel está hostigando a Raúl Chicaiza"

El jurista habla de que Ricardo Patiño y Yadira Cadena habrían visitado a su cliente para pedirle que cambie de versión Diego Chimbo, abogado del exagente Raúl Chicaiza involucrado en el caso Balda, denunció presunto hostigamiento por parte de la directora del Centro de Rehabilitación Social desde que el exvicepresidente Jorge Glas fue trasladado a Latacunga. Además, reveló que de acuerdo al registro de visitas dado por el Ministerio de Justicia, Chicaiza recibió fue visitado por la abogada Yadira Cadena, quien junto a Sofía Espín también visitó a Diana Falcón.

“El 28 de mayo por autorización de la directora me hacen reunir con Ricardo Patiño y otros activistas para que me retracte y no se dé el curso del proceso judicial y no se lo involucre al expresidente Correa”, sería la carta que Chicaiza escribió desde la cárcel.

Su abogad, Diego Chimbo, mencionó que Fernando Balda denunció la visita de Patiño a Chicaiza. “Ese 28 que se reunión con Ricardo Patiño, le ponen en contacto con una abogada, Yadira Cadena, la misma que visitó a Diana Falcón con Sofía Espín”, reveló

Indicó que el registro dado por el Ministerio de Justicia, se observa que Cadena vistió 6 veces a Chicaiza. “Fueron visitas que Raúl autorizó y como abogado tenía pleno conocimiento porque necesitamos saber hasta dónde llegaban”, aclaró al señalar que “las ofertas fueron económicas para que se retracte”.

El jurista precisó que Chicaiza remitió esa carta porque a partir del traslado del vicepresidente Jorge Glas a Latacunga, “comienza una suerte de hostigamiento psicológico por parte de la directora y del personal administrativo a Chicaiza: Por su culpa trasladaron al exvicepresidente, por tu culpa el expresidente se encuentra exiliado”, reclamó.

(PP)

Fuente: Teleamazonas