"Presidente Moreno debe cumplir su palabra y atender a maestros, sino educación colapsará", según Red de Maestros (AUDIO)

Audio Noviembre 22- Nelly Miño



Gremio asevera que es necesario que compromisos con Magisterio cumplan Nelly Miño, subcoordinadora de la Red de maestros, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, aseguró que mañana, 23 de noviembre, se realizará una marcha en la ciudad de Quito para pedir la dignificación del Magisterio y que no se dé un recorte en los recursos en la educación para el 2019. "Pedimos que Presidente Moreno cumpla con su palabra y atienda a maestros sino educación colapsará".

“Quiero hacer una invitación a todos los maestros y docentes para la marcha en vista que hemos tenido varios diálogos, nosotros estamos abierto al mismo pero creemos que este tiene ciertos indicadores que nos permiten saber que estamos siendo atendidos”. Recordó que este gremio ha hablado desde épocas de campaña con el ahora Presidente de la República, Lenín Moreno.

“Posteriormente en Carondelet hemos recibido el compromiso de atender los requerimientos urgentes del Magisterio. No obstante estamos viviendo una desazón porque estamos viendo que todos esos compromisos no se cristalizan”. Se refirió a la Proforma Presupuestaria 2019 y comentó que inclusive se podría daría un recorte al sector.

“Vemos con mucha preocupación que hay una reducción al presupuesto para la educación. Si la educación colapsa el país igual, no entendemos como se ha reducido estos recursos. Esto va a afectar a muchos sectores”. Recordó que el sueldo de los docentes ha estado congelado mucho tiempo.

“Si bien es cierto se mejoró en la categoría de ingreso al Magisterio, del básico general a USD 817 dólares, esto no paso con los otros maestros que estás más de 10 años en el magisterio Esto marca inequidad con docentes que tiene títulos de cuarto niel y una notable experiencia y que, sin embargo, singuen percibiendo lo mismo”.

Aclaró que estas peticiones y preocupaciones se habrían pedido al entonces candidato Lenín Moreno. “Él se comprometió con el Magisterio ecuatoriano a través de una carta con su firma, donde dice que cumplirá con su palabra de honor. Estamos a la espera de que el señor Presidente cumpla la palabra de honor”.

Esta marcha mañana empezará desde el arbolito a las 15h00, “para recordarle al Ejecutivo el compromiso que tiene con el Magisterio”. Sobre el plan de austeridad que planteó el Gobierno de Lenin Moreno, “hay una evidencia de esta planificación está beneficiando a sectores que manejan la economía del país. No así a quienes somos asalariados, dependemos de que el Gobierno reparta justicia y equidad”.

“En este momento al disminuir el presupuesto para educación hemos perdido totalmente la confianza en alza de sueldos, en que se cumplan los procesos de recategorización y estamos perdiendo la esperanza en que la educación siga siendo gratuita”.

Recordó que el objetivo de la marca es rescatar el compromiso del señor Presidente. “No queremos creer que se esté burlando al Magisterio ecuatoriano. Si es que en el presupuesto no se ha contentado esto queremos decirle al Ejecutivo que estamos en pie”. Aseveró que este es el clamor de los maestros en territorio para obtener respuestas.

“Estamos seguros que el señor Presidente ante la presión de los maestros recordará sus compromisos y los honrará. Nosotros manifestamos para recordarle lo que nos dijo”. Comentó que la movilización de mañana incluirá a los trabajadores de la zona 9 y está abierta la invitación.

Miño comentó que pidieron reunirse con el Primer Mandatario pero que aún no han tenido respuesta. “Esperamos su sensibilidad. Si es que no hay respuestas seguiremos, ya se han trazado estrategias para conseguir estas propuestas”.

“Lo primero es no romper el dialogo y respuestas efectivas. Esperamos que este no sea de sordos y no sea una burla. Nosotros vamos a agotar el diálogo y esta marcha será un termómetro para saber qué importancia le da el señor Presidente a 160 mil docentes del país que espera el cumplimiento de sus compromiso”.

Recordó que esto no es solamente de sensibilidad sino la palabra de honor del Primer Mandatario, no creemos que no vaya a hacer. “El Presídete Lenín Moreno debe cumplir sus promesas de campaña. Esta no es una promesa sino es una obligación para el país. Hay que hacer justicia a los reclamos de los docentes con legitimidad si el sector no es atendido tendremos clara evidencia de que no se está dando la importancia debida”.

“En realidad la educación colapsaría si no se cumple estos requerimientos. No somos un sector que está pidiendo sueños irrealizables esto es justicia y equidad”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato