En firme reducción de USD$145 millones a educación superior en Proforma 2019, no ha llegado observación o alcance de Ejecutivo a Comisión de Desarrollo (AUDIO)

Audio Noviembre 22 - Homero Castanier



Así lo reveló Homero Castanier, quien indica que documento sobreestima ingresos y revela que no habría votos para aprobación Homero Castanier, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, en declaraciones para Ecuadorinmediato, informó que, al momento, no hay llegado ninguna observación ni alcance por parte del Presidente de la República, Lenín Moreno, sobre la reducción de USD$145 millones para la educación superior, por lo que el rubro pasaría al Pleno, el martes, tal como fue enviado en un primero momento, pese al convenio entre el régimen y rectores de no tocar el dinero.