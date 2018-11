"No tengo ni una denuncia oficial" sobre despidos en medios públicos, asegura Ministro del Trabajo

"Si es que las hubiese, estaremos atentos y no lo vamos a permitir. No se trata de desvincular a una persona para que entre otra", remarcó Raúl Ledesma El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, aseguró no tener ninguna denuncia oficial sobre despidos en medios públicos que respondan a que otra persona entre en dicho cargo. "El despido unilateral, la terminación unilateral tiene sanción de despido intempestivo, pero es una desvinculación, como quiera que le digan, es la terminación de un trabajo. Esas desvinculaciones son en atención a un proceso de análisis de perfil de competencias y de no duplicidad de puestos, y de eficiencia en la institución", dijo.