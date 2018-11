ECUAVISA (Quito) Ley de Tránsito: transportistas analizan movilización

En nueva reunión se definirá si habrá o no movilización Ante un documento que se filtró de una posible movilización de los transportistas del país, sus dirigentes dicen que el tema se analiza, pero no hay nada oficial. Al menos, el transporte pesado no ha dado su respaldo todavía. "Pondremos en análisis de nuestro directorio nacional, pero no consideramos necesariamente que el país tenga que llegar a medidas extremas", indicó Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado.