EL RÍO (Los Ríos) Se deteriora

Habitantes de la parroquia caracol señalan que los juegos infantiles y el monumento del parque central necesitan arreglos La parroquia Caracol vivió hasta ayer sus fiestas de aniversario por los 476 años de creación. Desfile, actividades culturales y bailes fueron parte de la celebración de la parroquia rural más antigua del Ecuador.

Varias son las obras que se han ejecutado para mejorar la calidad de vida de los habitantes en algunas administraciones municipales.

Se construyeron varios escenarios deportivos, se asfaltaron ciertas calles y, a su vez, se edificó un parque con un monumento que rinde homenaje al campesino de la zona.

Sin embargo, los habitantes comentan que este sitio luce descuidado, hay juegos infantiles en mal estado, áreas despintadas y reflectores dañados.

“Yo no soy oriundo de esta parroquia, pero vengo siempre y he podido notar que el parque está destruyéndose y necesita reparación, algunos juegos no tienen asientos y se ve un poco despintados”, dijo Alfonso Pacheco, comerciante.

Arreglos. Antonio Díaz, presidente del Gad Parroquial, indicó que el mantenimiento del parque central es competencia municipal. “Tengo poco tiempo viviendo en Caracol, luego que vine de Babahoyo, pero no he visto mantenimiento alguno en el parque, sería bueno que arreglen las luminarias”, precisó Francisco González, otro habitante.

De su parte algunos, pobladores como Luis Cuesta sostienen que sólo en época de fiestas se acuerdan de pintar algunas áreas.

“Por lo que fueron las fiestas se vio que arreglaron algunas partes del parque, pero no hay un mantenimiento constante”, mencionó Cuesta.