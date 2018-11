Roger Waters: "Cómo puede haber personas en el poder que hablen de explotar el Yasuní"

Criticó que se quiera aceptar "destruir una zona tan rica y hermosa como esa a cambio de jugosas ganancias como lo hizo Texaco El reconocido artista y fundador de la banda Pink Floyd, Rogers Waters, manifestó que su viaje a Lago Agrio fue complicado por el proceso de aprobación para el aterrizaje, pero luego todo mejoró cuando se reunió con las comunidades. Allí, verificó la contaminación provocada por explotación petrolera y cuestionó que existan personas en el poder que hablen de explotar el Yasuní. "La razón por la que estoy aquí es porque la empresa que causó el daño se niega pagar al reparación", afirmó.

“Era un día lluvioso, estábamos empapados, pero estábamos juntos”, recuerda el músico sobe su visita a la Amazonía para comprobar la contaminación petrolera.

“La razón por la que necesitamos trabajar juntos es para desafiar la economía neoliberal, en la que todos operamos y porque necesitamos cambiar las leyes para enfocarnos, no solo en las personas que viven en nuestros países, sino de las que viven en las áreas explotadas como en Ecuador” afirmó Waters.

Expuso que la razón para visitar Ecuador es porque la empresa que causó el daño se niega pagar la reparación. “Así es como funcionan los imperios, Estados Unidos es un imperio y no le interesa para nada. Pese a que hablan de libertad, realmente no les importa la liberta o derechos humanos”, reprochó.

Además, criticó que existan personas en el poder que hablen de explotar el Yasuní. “De qué están hablando, cómo pueden aceptar que quieran destruir una zona tan rica y hermosa como esa a cambio de jugosas ganancias como lo hizo Texaco”. El asunto es simple, dijo, escuchen a las personas sabias y hagan lo que ellos sugieren.

Sostuvo que hubo una colecta internacional para ayudar a la causa. “Invertí en este movimiento y no me interesa obtener ni un solo centavo en mi beneficio, espero recuperar el dinero que puse cuando todo esto termine, pero no podría tomar un solo centavo. Voy a seguir apoyando esta causa porque sin personas como yo que ayuden a financiar, no se podría ganar a Chevron”.

Por último, recalcó que hay muchas cosas que necesitan decirse porque no hay muchas personas contradiciendo lo que sucede en países como Estados Unidos, “en donde se propaga la idea de que la guerra petrolera es correcta, eso es terrible, es abominable”.

Fuente: Teleamazonas