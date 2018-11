"Fiscalía debe mucho a la familia Gabela, debe dar solución a muerte de mi esposo", reitera Patricia Ochoa

Aseguró que informe entregado por Asamblea será un insumo importante para la justicia La esposa del general Jorge Gabela, Patricia Ochoa, se refirió a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del informe en este caso y los siguientes pasos que se deberán seguir para conocer la verdad detrás de la muerte del militar. "La Fiscalía le debe mucho a la familia Gabela, deben continuar con el proceso y entregarnos respuestas".

“todos estamos en la obligación de exigir derechos y justicia. Creo que se ganó una primera batalla que servirá de insumo a la Fiscalía”. Sobre el informe recordó que esta fue una Comisión conformada por diferentes asambleístas, “han sido 8 años de espera pero gracias al trabajo de la Asamblea tenemos resultados”

“Recién ahora la Comisión nos enseñó que es posible tener en el país diversidad de pensamientos y aun así poder llegar a un camino. Cuando comenzó esta comisión no tenía mucha esperanza”. Recordó que ella asistió al Legislativo con el señor Rivera, “cuando este era presidente de la Comisión de Fiscalización, en noviembre del 2013”.

“No se hizo nada. Realmente creo que ahora que le dieron la oportunidad de estar presente a la familia del General Gabela se arribó a un proceso creíble. Si bien es una comisión que tiene su parte política y humana logró generar recomendaciones”. Ochoa indicó que ahora está en manos de la justicia continuar con el proceso.

“Sí estamos bastante preocupados porque desde hace más de dos meses, a través de la veeduría ciudadana, se introdujo en la Fiscalía cierto complemento de investigación con testigo protegido pero en este tiempo no se ha hecho mayor cosa”. Indicó que a pesar que se ha dado la entrega de esta información no ha habido avance.

La viuda de Gabela explicó que en este proceso es visible la falta de investigaciones realizadas por el Estado. “En el 2016 el señor Galo Chiriboga dijo que el caso del general Gabela era un delito común y que no existía nada que investigar. A esas alturas esta persona ya tenía en sus manos el informe forjado que le entregó la señora Ledy Zúñiga”.

También recordó que existieron una serie de anomalías en el informe forjado entregado a la Fiscalía. “Por ejemplo, se determinó que quien mató a mi esposo fue un surdo y todos los detenidos eran derechos. Estamos hablando que había insumos que pudieron permitir hacer una investigación seria y Chiriboga no lo hizo”.

“Nunca hubo una intención de investigar. Las autoridades anteriores no me quisieron recibir. La Fiscalía y la justicia le deben mucho a la familia Gabela por los años que no se hizo nada”. (BGV)

Fuente: Radio Quito/ Ecuadorinmediato