"Mis abogados y empresario se están encargando de todo", responde Michael Arroyo sobre supuesto dopaje

Barcelona confirmó que llegó notificación sobre este caso, que será analizado en Comisión de Disciplina de FEF Luego de que el vicepresidente de Barcelona, Juan Alfredo Cuentas, confirmara que el caso de dopaje que tratará esta noche la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es por uno de sus jugadores: Michael Arroyo, el futbolista respondió aseverando que sus abogados y empresario se están encargando de todo.

“Ustedes (periodistas) saben que estoy operado y no puedo moverme. Primero me acusaron de no hacerme la prueba y luego de esto (supuesto dopaje). Lo bueno es que tengo el apoyo de toda mi familia. Ellos están siempre conmigo”, fueron las declaraciones del jugador de Barcelona para diario La Hora.

Según Cuentas, BSC no estaba al tanto de nada, pero si se llega a dar (una sanción) “nos vamos a sentir muy dolidos. Lo lamentaríamos mucho, más que todo por la parte personal del jugador", dijo. "Vamos a esperar, si realmente es así, vamos a darle apoyo a Arroyo. Nosotros como Barcelona no estamos vinculados, es algo personal del jugador", agregó Cuentas, desvirtuando que el club haya pretendido obstruir la toma de la muestra de orina del jugador el día que disputó el Clásico del Astillero ante Emelec y salió hacia una clínica por lesión.

"Hay una tergiversación, decían que Michael Arroyo fue sacado del estadio para evitar la prueba y es todo lo contrario. Nuestro presidente (José Francisco Cevallos) acompañó para que le hagan la prueba, en ese momento el jugador tenía una lesión y tanto es así que fue operado", aclaró.

Arroyo se expone a una inminente sanción de por vida ya que el reglamento señala ese tipo de castigo por reincidencia. El jugador fue suspendido en 2007 también por un caso de dopaje. Aquella vez le impuso una inhabilitación de dos años, que luego fue rebajada a uno.

