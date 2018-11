CREO votará en contra de proforma 2019 si no se incluye rubro correspondiente a pago de jubilados

Este 20 de noviembre, asambleístas marcharon hasta Palacio de Carondelet en apoyo a reclamos de este sector Acompañados de varios asambleístas de CREO, un grupo de jubilados llegaron hasta el Palacio de Carondelet a reclamar por sus pagos, pero además, insistiendo en que no se vete la normativa que aprobó el Parlamento, en su beneficio. El legislador Homero Castanier indicó que han entregado a la Presidencia un documento exigiendo el respeto a lo resuelto por la Asamblea Nacional.

Reiteró además, que el bloque no votará a favor de la Proforma Presupuestaria 2019 de no incluirse el rubro correspondiente al pago de los jubilados. “Nosotros no vamos a probar esa proforma si no hay el 100% de lo que se necesita para pagarles. Nuestra labor y nuestro trabajo está junto a ustedes y es nuestra obligación”.

“No dejaremos de luchar y mucho menos bajaremos la guardia con el cumplimiento de los compromisos que tiene el Gobierno Nacional con los jubilados, son sus derechos y los mismos deben ser reconocidos plenamente”, recalcó.

Entre tanto, el asambleísta Esteban Bernal ratificó el apoyo de su movimiento en la lucha de los jubilados. “Cuenten con nuestro respaldo absoluto, ustedes son el sector más vulnerable del país y deben ser reconocidos. Los jubilados no tienen por qué mendigar lo que por ley les corresponde y por ello vamos a estar junto a ustedes desde el bloque de CREO”.

Cabe recordar que, en días pasados, el Parlamento aprobó, por unanimidad la Ley Interpretativa de la disposición general novena de la Ley de Educación Intercultural. Con esto se abre el camino para que quienes se jubilaron desde el 2008 reciban todo el estímulo para el retiro del sector público, que les correspondía, según el año en que dejaron el magisterio.

(JPM)

Fuentes: Twitter CREO/El Universo/El Comercio

Ecuadorinmediato.com