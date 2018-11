"Buscamos mejorar al sector lechero", ratifica Subsecretario de Producción Pecuaria

Comentó que se está trabajando con dirigentes del sector para dar soluciones Eddie Pesántez, subsecretario de Producción Pecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), hablo sobre el sector lechero e indicó que la cartera de Estado "ha realizado todo que ha debido hacer para mejorar al sector. Hemos hablado con pequeños, medianos y grandes productores para entregar soluciones".

“La realidad es que nosotros hemos entregado nuestra disposición para hablar con el sector desde que empezó la gestión del ministro Xavier Lazo. Todo el equipo ha estado presto a escuchar la problemática del sector y hemos encarado las problemáticas. Ayer estuvimos con dirigentes y se dialogó en diversos términos”.

Explicó que la problemática de los lecheros no se resume en una sola, por ejemplo, la necesidad de generar una cadena la cual no tuvo el acercamiento debido. “Es decir, no se dio la importancia por muchos años y nosotros estamos aquí para generar política agrícola que les puedan servir para el desarrollo en los próximos años”.

Sobre el uso de suero en productos lácteos comentó que “de una manera eficaz y directa se han enviado todos los escritos de revisión de las normas de los productos lácteos. El Ministerio ha realizado las acciones debidas y ahora el tema es algo normativo donde el MAGAP tiene la responsabilidad de controlar la materia prima. Lo que le ha correspondido al ministerio lo hemos realizado”.

Asimismo recordó que se ha trabajado para generar soluciones para controlar la materia prima, por ejemplo, se ha emprendido en el tinturado de suero, el control por agrocalidad de la leche, entre otras. “Hemos limitado mucho el movimiento del suero en el sector en la cadena láctea. Hasta ahí llega el trabajo del MAGAP”.

Pesántez destacó que se han reunido con pequeños, medias y grandes productores para encontrar soluciones al sector. “Tratamos de integrar toda la cadena para tener resultados favorables”. Sobre el tema de precios en productos lácteos explicó que el mercado es el que regula la demanda.

“La venta del suero no estaba regulada, el precio se ha generado en el mercado. Nosotros estamos planteando que se le dé un mejor valor al suero que puede ser utilizado en varios productos. El suero en si no es la totalidad del problema. El sector tiene un consumo limitado, el ecuatoriano promedio no tiene un consumo de producto lácteo recomendado”.

Comentó que también se tiene un problema en el crecimiento de la demanda del producto. “Nosotros queremos motivar la generación de una cadena de valor que entregue riqueza y, que con el tiempo, nos convirtamos en un país exportador”. (BGV)

Fuente: Radio Pública/ Ecuadorinmediato