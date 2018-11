Ante Fiscalía, Andrés Michelena habría aceptado que estudió términos referenciales y sugirió contratar con Gota Azul

Así lo informó abogado de Marco Antonio Bravo. "No incriminó a nadie", añadió abogado de Fernando Alvarado El Secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, amplió su versión en la Fiscalía dentro de la investigación por supuesto manejo irregular de recursos de ex funcionarios de la SECOM. Según el abogado de Marco Antonio Bravo, ex funcionario, Marco Freire, Michelena "dijo que él estudió los términos referenciales de Gota Azul y sugirió que se contrate con el licenciado Carlos Bravo ese contrato".