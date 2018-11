"Austeridad de Lenín Moreno es recortar lo social, ofrecimientos de Presidente eran demagógicos", advierte Unidad Popular

Comentó que reducción a salud y educación son anticonstitucionales Giovanni Atarihuana, vocero de Unidad Popular, se refirió a las observaciones que este grupo tiene a la Proforma del Presupuesto General del Estado 2019. "La austeridad para el Gobierno es recortar lo social. Los ofrecimientos del presidente Moreno eran demagógicos. Ahora se está atentando contra el futuro del país".

“La proforma presupuestaria muestra de cuerpo entero cual es la visión de país que tiene el Gobierno de Lenin Moreno. Todos esperábamos que este documento tenga soluciones pero resulta que la austeridad para el Gobierno de Lenín Moreno es recortar lo social y lo estamos refiriendo a que hay menos asignación a la educación, agricultura, seguridad social, entre otras”.

Comento que la misión que tiene el presidente Moreno es cumplir con la deuda internacional y posponer “lo cual es inconveniente porque compromete el futuro del país, lo social. Esto viola la Constitución. Ya que esta establece que salud, educación, seguridad social son temas prioritarios que debe tratar el Gobierno”.

Mencionó que el tema no es que se está reduciendo en el gasto sino que se está hablando de los derechos de los menores a formarse. “Por eso es que cuando los recortes se dan en el sector de educación pública, USD$145 millones en cerca de 26 universalidades, es evidente que se rompen los sueños de los jóvenes y se compromete el futuro del país”.

“Los ofrecimientos del presidente Moreno eran demagógicos. Él hablaba que la universidad iba a ampliar los cupos y que se iban a construir 40 universidades o institutos superiores. Pero si a la Universidad Central le quitan USD$ 20 millones, USD$ 14 millones a la Escuela Politécnica y más, no solamente no se van a ampliar los cupos sino que la calidad va a ser restringida”.

Comentó que esto también afecta a la educación inicial, media y bachillerato ya que aún no se llega al 6% de inversión en educación respecto al Producto Interno Bruto (PIB). “Hemos estado estacionado en 3,7% “.

“Primero que no van a haber los recursos para poder recuperar a las escuelas cerradas. No hay plata para capacitación de los docentes y no se van a crear nuevas plantas docentes. Los maestros un año más van a tener congelados las remuneraciones”. Atarihuana recordó que esta reducción también afectará a la salud.

“Mostros queremos expresar nuestra posición crítica. El diálogo es necesario para que se den soluciones para que aporten a la sociedad y se respete a la Constitución. Nosotros hacemos un llamado a las fuerzas políticas en la Asamblea para que sean consecuentes con la población y no con la banca internacional”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato