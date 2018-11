Patricia Ochoa: "Ocho años he esperado que me miren a la cara y me digan la verdad"

"No sé cómo se puede vivir con tanta sangre en las manos, pero es porque no tiene conciencia", lamentó En el Pleno Legislativo, tras la lectura del informe que realizó la Comisión Multipartidista sobre la muerte General Jorge Gabela, su esposa, Patricia Ochoa, agradeció a los comisionados por permitirle limpiar el buen nombre de su esposo que se trató de manchar tras . "Ocho años he esperado que me miren a la cara y me digan la verdad", aseveró la viuda de Gabela al expresar su solidaridad con los familiares de quienes murieron en los accidentes de los helicópteros Dhruv.