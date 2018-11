Venezolanos piden intervención de Defensoría del Pueblo por supuesta hostilidad policial, irregularidad en alimentos y prohibición de salir de centros temporales en Quito (AUDIO)

Audio Noviembre 20 - Eduardo Febres Cordero



Pedido de trabajo fijo en Ecuador se atribuye a desesperación, desestabilización psicológica y social, explicó vocero de Fundación de Venezolanos en el Exterior Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación de Venezolanos en el Exterior, en declaraciones para Ecuadorinmediato, pese a que destacó que los venezolanos trasladados desde el campamento ilegal, en Carcelón, a los centros temporales, están viviendo ahora en "condición humana", denunció supuesta hostilidad policial, irregularidad en la llegada de alimentos y prohibición de salir de los sitios, por lo que pidió intervención a la Defensoría del Pueblo.

A las 6h00 del pasado domingo llegó un contingente de funcionarios estatales a Carcelén para intervenir guiadamente el campamento irregular en la zona norte de Quito, en donde se alojaban extranjeros en condición de vulnerabilidad humana y en calidad de movilidad humana.

“Nos tenemos que quejar porque, quizá, no fueron las mejores maneras, no fueron las mejores coordinaciones, llegaron a las seis de la mañana, con un contingente de más de 200 funcionarios policiales del equipo anti motín como en aras de trasladar a todas estas personas como delincuentes, incluso, con una patrulla policial aérea”, reprochó.

Febres Cordero contó que, después de entablar un diálogo, algunos extranjeros se movilizaron de forma voluntaria, pero más de 25 personas, tras más de 5 horas de conversaciones, no querían trasladarse del sitio.

“Desde la Fundación Venezolanos en el Exterior, nos apersonamos en el lugar y logramos establecer una negociación justamente con estos ciudadanos venezolanos”, dijo.

Al denunciar supuestas irregularidades, Febres Cordero detalló: “Cuando trasladamos a estas 25 personas, que lograron acceder a CTT de Calderón, cuando llegamos, el equipo anti motín, tuve un gran encontronazo con el comandante del equipo porque estaban tomando procedimientos que no estaban ajustados a derechos, tomaron una posición hostil, incluso, pudo haber provocado un tema de seguridad importante”, denunció; tema que ha sido puesto en conocimiento de las autoridades.

Asimismo, criticó que los extranjeros, que se ubicaban en los exteriores del terminal terrestre de Carcelén, fueron acusados de integrar una red de trata de personas, tráfico de estupefacientes y red de prostitución.

“Como Fundación, lo que hemos venido identificando es que son personas, trabajadores, luchadores, que vienen de una situación de vulnerabilidad y escapando de la gran crisis humanitaria que se vive en Venezuela”, insistió, no obstante, recalcó que no podría decir que no ha existido aspectos irregulares en el lugar.

“La gran cantidad de personas que estaban ahí son personas que están escapando de una gran crisis y que lo poco que pueden hacer, trabajando diariamente, unos 4, 5, 6 dólares, vendiendo caramelos en los autobuses, limpiando parabrisas de los autos, lo utilizan para poder enviar a sus familias, que se están muriendo de hambre”, justificó.

El dirigente venezolano sostuvo que el establecimiento del campamento ilegal, se prestaba para que, en los alrededores del lugar, los delincuentes “se aprovecharan de ese campamento para cometer sus fechorías, como un intento de culpabilizar a las personas que estaban ahí”.

“Incluso, se habló en redes sociales, se habló en la prensa, de una forma irresponsable, de que un altercado, que hubo hace un poco más de una semana y media, en el terminal de Carcelén, en donde un ciudadano colombiano asesinó, de 25 puñaladas, a un ciudadano venezolano, lo quisieron vincular a este campamento irregular, cuando no tenía absolutamente nada que ver”, ejemplificó.

Acusó de irresponsabilidad a la Policía Nacional al tratar de vincular esta clase de hechos al refugio extranjero.

“Hay que separarlas de forma muy clara, incluso, los familiares del ciudadano venezolano fallecido, en donde prestamos una colaboración con la coordinación de ciertos trámites, han manifestado claramente que ellos, en su vida, habían, incluso, pisado el campamento de Carcelén”, sumó.

Pese a lo dicho, Eduardo Febres Cordero aclaró que no defiende la instalación ilegal del campamento.

Al ser consultado sobre cuál es la situación de los venezolanos ya instalados en los centros temporales, Eduardo Febres Cordero respondió: “Hay cosas buenas que rescatar como también hay cosas malas que hay que denunciar”.

“Ellos están en una condición, realmente, humana, tienen camas, con buenos colchones, tienen lavadora, secadora, cocina, refrigeradora, quizá no tienen áreas verdes, pero podrían distraerse y esparciste. Están en condiciones humanas, que es lo importante, y, sobre todo, resguardados ante el invierno, que llegó a Quito”, mencionó.

Pero, reportó que en los centros temporales de Calderón y La Y, la alimentación no está llegando de forma adecuada.

“Los desayunos están llegando a las diez, los almuerzos a las cuatro, las meriendas están llegando a las once de la noche. El problema no son los adultos, el problema son los niños, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad y vulnerabilidad, que tenemos y tiene que normarse”, pidió.

Además, existen denuncias verbales de los extranjeros que son “retenidos en los refugios y nos los quieren dejar salir”.

“Las autoridades me ha comentado que esto es totalmente falso, sin embargo, va a prevalecer la palabra de los ciudadanos en condición de vulnerabilidad. Haría un llamado al Defensoría del Pueblo a que se apersone, revise los procedimiento, a pesar de que sé que el COE Metropolitano ha hecho una excelente labor”, destacó.

Acerca de los pedidos de venezolanos por trabajo fijo en Ecuador para sustentarse, el vocero insistió en que quienes estaban en el campamento viven en una situación de desesperación, desestabilización psicológica y social, por ello, “se pueden atribuir peticiones que no tienen cabida en este momento”.

“Entendemos, como Fundación, de que el país está atravesando por una grave situación económica, sin embargo, como comunidad venezolana lo que queremos es aportar a la sociedad para poder superar esta crisis como hermanos”, puntualizó.

Al momento, Febres Cordero desconoce sobre la información de que un grupo de venezolanos habría abandonado uno de los centros temporales.

“De lo que sabemos, ayer, de las 72 personas, 70 permanecieron en los refugios, 12 personas salieron por situaciones personales y regresaron en la noche, es la información que tenemos hasta ayer, a las once de la noche”, indicó.

