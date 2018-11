Venezolanos salen de nuevo a las calles después de ser desalojados de Carcelén, según Juan Zapata

Autoridades afirman que extranjeros no aceptan adaptarse a las normas de conciencia en centros temporales El pasado domingo, 18 de noviembre, las autoridades decidieron desalojar a los venezolanos que se encontraban en Carcelén, por este motivo se trasladó a 72 extranjeros a centros temporales de refugio. Sin embargo, varias de estas personas han decidido salir de estos albergues debido a que no aceptan las normas de convivencia en este sector. Juan Zapata, Secretario de Seguridad del Municipio de Quito, comentó que en los próximos días se conocerá cuantas personas salieron de estos sitios, por ahora es un grupo indeterminado que no regresó a estos sitios.