Intervención de Presidente Moreno en seccionales 2019 dependerá de resultados políticos y económicos en diciembre próximo

Juan Sebastián Roldán reveló que Mandatario quiere apoyar a candidatos de PAIS para elecciones, pero aún no está definido El Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, reveló que una eventual intervención del Mandatario Lenín Moreno en las elecciones seccionales de marzo próximo podría depender de "cómo nosotros llegamos en términos políticos y económicos no a marzo, sino a diciembre". Al momento, el Jefe de Estado apoya a los candidatos de PAÍS, pero, al momento, se está valorando el tema.