8 días para presentar pruebas que sustenten posible regreso de Jorge Glas a Quito

Ex Vicepresidente mantiene huelga de hambre en Latacunga Tras la instalación de la audiencia de apelación a la negativa de hábeas corpus para el ex Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, el Tribunal de la Corte Provincial de Cotopaxi decidió otorgar 8 días para que las partes presenten las pruebas que sustenten sus argumentos y decidir si es que es posible o no el retorno de Glas a la cárcel de Quito.