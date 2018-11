Madre de Jorge Glas: "Lenín (Moreno) ha destruido una familia, un hogar, a una madre" (AUDIO)

Audio Noviembre 19 - Norma Espinel



"Yo le digo a Lenín que recapacite porque él sabe que mi hijo es inocente", remarcó Norma Espinel y llamó a ecuatorianos a "despertar" ante tanta "injusticia" Este 19 de noviembre se cumple el día número 30 de la huelga de hambre del exvicepresidente Jorge Glas desde que fue trasladado de la cárcel 4 de Quito hasta el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. Desde España, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, Norma Espinel Aráuz, madre del Exsegundo Mandatario, recordó que fue Lenín Moreno, en ese entonces candidato a la Presidencia de Ecuador, quien llamó a Glas, desde Suiza, para que sea su binomio. "Lenín ha destruido a una familia, un hogar, a una madre que está a punto de morir", lamentó, pero reiteró que su esperanza está intacta para que "regrese la justicia" al país.

Indignada y triste, Norma, de 81 años de edad, relató que llegó hasta España el pasado 2 de noviembre y ha mantenido una serie de reuniones con distintas autoridades y defensores de derechos humanos, en Madrid, en Alicante, Barcelona y en diversas partes de la nación europea, dando a conocer la situación que vive el Ecuador.

“Todo el mundo está sorprendido de que la gente en Ecuador está muy pasiva, no protesta. Saben de la vida miserable que le están dando a mi hijo, un hombre inocente. Lo sabe Lenín Moreno, lo sabe el Ecuador y lo sabe el mundo entero. Lo que él hizo en su Vicepresidencia fue trabajar por el país y nunca robó. Me lo tienen a lado de un basurero, sin servicio higiénico, de una manera inhumana, me lo quieren entregar acabado, muerto”, lamentó.

Para Norma, todos los fiscales y abogados que han estado en el caso, acusando a la exautoridad, están “vendidos”, hasta los médicos que lo trataron en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), en Quito. “Dijeron que todo estaba bien con él, ¿cómo va a estar bien? Él ya tiene casi un mes sin probar bocado. Dicen que está controlado, pero ni ellos mismos se lo creen. Esto es una maldad sin nombre”.

“Yo he venido a que se conozca el caso porque en mi país no hay justicia, derechos humanos no se conocen, se los ha pisoteado. Lo digo con mucha pena porque amo a mi país. Yo, a la edad que tengo, he visto en la política cosas no muy buenas, pero como esto jamás. Nunca he visto tanta maldad, tanto odio y, por último, con una persona que lo único que ha hecho es trabajar”, reprochó.

La madre de Jorge Glas recordó que su hijo volvió a ganar la Vicepresidencia de Ecuador gracias al voto del pueblo. “Por mi hijo ganaron en la segunda vuelta, por él ganaron la segunda elección, pero yo no quería que vuelva, yo le rogué a mi hijo, pero el señor Moreno lo llamó desde Suiza y le dijo: Jorge, quiero que seas mi binomio y no te acepto un no. Mi hijo desobedeció lo que yo le pedí, y me prometió que iba a salir después, pero miren a qué llegamos”, lamentó.

“Lenín ha destruido a una familia, un hogar, a una madre que está a punto de morir. Pero aquí en Europa hay mucho apoyo. Todos los ecuatorianos son muy solidarios, pero lo que sí me dicen es que cómo el Ecuador está tan dormido con estas cosas. Yo no quiero que haya derramamiento de sangre, ni violencia, es lo que menos quiero. Lo que sí quiero es que esto no siga, ¿cómo puede ser que mi hijo esté en una cárcel de máxima seguridad cuando es inocente?”, cuestionó.

A ojos de su madre, Jorge Glas, en la Vicepresidencia y demás cargos en los que se desempeñó, lo hizo honestamente y trabajó siempre por el país. “Nunca le encontrarán nada malo. Esto se lo dice una madre, pensando siempre que hay un Dios. Yo siempre digo la verdad”, remarcó.

Norma Espinel confirmó que tuvo una invitación para ir a Bélgica, sin embargo, no pudo ir. Indicó que, desde hace tiempo, es residente de España, por lo que tiene que viajar hasta dicho país para no perder esa calidad. En esta ocasión, aprovechó para emprender esta campaña internacional para tratar de ayudar a su hijo. “Yo he venido sin ser política, no le deseo el mal a nadie, lo único que pido es justicia, que a mi país vuelva la justicia que se tuvo hasta hace 10 años”.

“No estoy pidiendo nada que no sea lo justo porque en el Ecuador se ha perdido todo. Yo le digo a Lenín que recapacite porque él sabe que mi hijo es inocente, él lo sabe bien, no tengo que decírselo todo el tiempo, pero hace caso omiso. Todos los que están alrededor de él también lo saben”, aseguró.

Llamó a la ciudadanía a que recapacite y a los políticos a que “devuelvan” la justicia que antes había en el Ecuador y que “la han pisoteado por todos lados”. “Yo perdono lo que le están haciendo mi hijo, pero podemos rectificar todos lo mal que se está haciendo. Ahorita solo hay odio, venganza, envidia. Cómo puede ser que mi hijo ganara las elecciones y que lo destituyeran porque se les dio la gana para poner a quien ellos quisieron, sin votación. Eso no es correcto”.

“Y no estoy pidiendo que mi hijo vuelva (a la Vicepresidencia), lo que quiero es que salga libre porque él no tiene por qué estar preso. Pido que el Ecuador vuelva a tener lo que tuvo antes y que se ha perdido. Pido que estas personas recapaciten, que saquen su odio, su maldad porque no es otra cosa”, insistió Norma Espinel.

La madre del exvicepresidente Jorge Glas retornará al Ecuador el próximo 4 de diciembre, con la esperanza de haber podido hacer algo por su hijo.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com