Asamblea no se olvida de Óscar y Katty y da seguimiento a promesas estatales a sus hijos

Familias de la pareja debían, además, calificar para una vivienda La Comisión de Relaciones Internacionales da seguimiento a las acciones del Gobierno Nacional a favor de las hijas de Óscar Villacís, de un año, y Katty Velasco, pareja secuestrada y asesinada por el Frente Oliver Sinisterra. Han convocado a las autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de Educación, la Secretaría del Deporte y la Fiscalía General del Estado para conocer los avances.

Los asambleístas convocarán oportunamente a las autoridades de las entidades involucradas en la resolución del pasado 10 de julio de la Asamblea, en la que se condenaron los actos criminales en la frontera norte, en especial la execrable muerte de los compatriotas Oscar Villacís y Katty Velasco.

En esa ocasión, el Poder Legislativo, además, exhortó a la Fiscalía que conjuntamente con su par de Colombia, realicen todas las acciones legales pertinentes dentro del marco de la asistencia penal internacional, para que den con el paradero de los autores y cómplices de estas muertes.

Por tanto, los comisionados harán seguimiento de la inserción de la niña Alexa Valentina Villacís Espinal, de un año de edad, (hija de Óscar) al Centro de Desarrollo Integral en San Patricio, parroquia Santa Martha, cantón Manta, para que reciba una alimentación adecuada, estimulación temprana con metodología para desarrollar motricidad fina y gruesa, desarrollo en el área cognitiva, social, lenguaje y comunicación; y, que el Ministerio de Vivienda califique una vivienda del “Plan Casa para Todos” para la señora Odalis Espinal, madre de la hija de Óscar.

En el caso de la niña Samanta Castro, hija de Katy Velasco, que la Junta Cantonal de Derechos de Santo Domingo de los Tsáchilas, cumpla las medidas de protección para la niña y a favor de Adelaida Pinargote, abuela materna quien cumple con las garantías necesarias para la protección, cuidado y cumplimiento de sus derechos como educación, salud, alimentación y demás necesidades; y, que el Ministerio de Vivienda, califique el pedido de una vivienda del “Plan Casa para Todos”, para la señora Adelaida Pinargote.

Desde la Comisión de Relaciones Internacionales se informó a Ecuadorinmediato que las comparecencias de los ministros todavía no tienen una fecha específica, sin embargo, no descartan que, si no llegan a la mesa legislativa, podrán recibir información sobre sus actuaciones.

Con información de Asamblea y Ecuadorinmediato

(PAY)