Partidos políticos que pinten paredes con publicidad electoral serán multados

Sanción es de 50 dólares, si son reincidentes sube la multa Andrés Orozco, comisario de la Construcción del Gobierno Autónomo y Descentralizado (GAD) del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, dio a conocer que desde la semana anterior se ha realizado un seguimiento a los partidos políticos que se han adelantado a la propaganda electoral y destacó que se informará a cada organización sobre la Ordenanza que deben cumplir, caso contrario deberán pagar una multa de 50 dólares, si es un predio público.

"Algunos movimientos se han adelantado a pintar las paredes y sus logotipos. Se procederá a notificar a los encargados de las campañas políticas para poner en claro cómo está la Ordenanza con respecto a la colocación de propaganda. No deben colocar publicidad electoral en los espacios públicos, y en los espacios privados pueden hacerlo siempre y cuando tengan el permiso de los propietarios”,

Sobre la información que ha recopilado el funcionario en los recorridos, manifestó que todavía no ha pasado el informe al Consejo Nacional Electoral, “lo primero será notificar a cada partido político, por lo que no es tiempo de que las paredes estén pintadas con los números de los movimientos y colores, por lo pronto se ve que solo han colocado el número de la lista y no está ningún nombre, por lo que enviarán un oficio a cada lista para que traten de revisar y ver donde pueden colocar la publicidad de la campaña política”.

Señaló que la sanción por incumplir la Ley es de 50 dólares en caso de que el bien sea un predio público, “si son reincidentes va subiendo la multa y poniendo otro tipo de sanciones, no se puede caer en la contaminación visual, el CNE tiene un parámetro de cómo se pueden hacer las publicaciones, respetando los tamaños establecidos”; finalmente pidió a las organizaciones políticas, no adelantarse a la campaña electoral.

(FO)

Fuente: La Gaceta