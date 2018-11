Fiscal que se deslindó de investigar desaparición de Juliana Campoverde será evaluado por Judicatura

"Una autoridad no puede apegarse a sus creencias privadas. Voy averiguar quién es el fiscal y que se inicie una investigación porque eso está prohibido por la ley", dijo vocal Angélica Porras La vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJ-T), Angélica Porras, aseguró que se evaluará a quien fue el Fiscal que se deslindó de la investigación sobre la desaparición de Juliana Campoverde, hija del ahora asambleísta Absalón Campoverde, hace seis años, debido a sus creencias religiosas, pues existe una clara infracción a la ley.

“Un fiscal no puede apegarse a sus creencias privadas. Voy averiguar quién es el fiscal y que se inicie una investigación porque eso está prohibido por la ley”, dijo la Vocal de la Judicatura Transitoria.

De ahí que también remarcó la necesidad de capacitar a jueces y fiscales pues reconoció que cuando una persona agredida y violentada llega a la ventanilla de la Unidad de Flagrancia a denunciar su caso, se encuentra con una primera barrera y ya en el juicio se empieza a revisar la vida privada de la mujer. “Y eso tiene que ver con el machismo”.

“En el tema de los jueces trabajamos una malla curricular que tenga elementos sustanciales de Derechos Humanos”, dijo Porras al indicar que no solo se trata de conocimiento en materia penal sino también en temas de género.

La formación tiene que ser a largo plazo, dijo la funcionaria al señalar que existe un problema que implica la reproducción de formas de poder en la sociedad.

Sobre el caso de Juan Vizueta, abogado de Galo Lara y director General de la Judicatura, Porras enfatizó que el tema fue llevado al Pleno pues había un conflicto de intereses, sin embargo, lamentó que la investigación haya sido desestimada y archivada por la mayoría de vocales.

“A mí me parece grave no solo por el caso particular, sino por el mensaje que se da porque no podemos investigar a nadie que tenga un poder importante”, acotó.

De ahí que remarcó la importancia de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio nombre al Consejo definitivo para que temas graves como este no sigan sucediendo.

(JPM)

Fuente: Radio Pichincha Universal

Ecuadorinmediato.com