"Gobierno aún debe 40% del presupuesto de 2018 a GADs, sin recursos se paraliza obra pública", advierte director de CONGOPE (AUDIO)

Audio Noviembre 19-Edwin Miño



Sector pide que se dé una respuesta de la deuda que mantiene Gobierno El director del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) Edwin Miño, comentó que el Gobierno aún no ha pagado el 40% del presupuesto de este año y explicó que la deuda que se maneja no está incluida en la Proforma del Presupuesto General del Estado del 2019.

“No hay un recorte para nosotros sino un incremento del 1,08% en el presupuesto nominal, el problema es que la Ley, en vigencia, de Equilibrios Fiscales permite que cada 4 meses, es decir tres veces al año, Finanzas haga recortes o incrementos de hasta el 15% de nuestro presupuesto”. Recordó que esto fue planteado y aprobado por la Asamblea anterior.

“Esto fue aceptado por la crisis que se vivía pero en el 2018 sigue en vigencia. Lo que ha significado es que si bien nos subieron tres puntos porcentuales en el presupuesto del 2018, resulta que al final del día ya nos van descontando en estos cuatrimestres casi 8 puntos. Eso representaría una disminución del 5%”.

Explicó que esto genera problemas a pesar que los gobiernos locales presentaron su apertura para el diálogo. “Nosotros hacemos un proceso participativo y de priorización de obras. Finanzas nos dio un valor pero luego con estas reducciones, que se dan paulatinamente, que están ligadas al precio del petróleo y a la recaudación fiscal, tenemos el problema de incumpliemientos”.

Explicó que estas obras son adoquinar vías, reservorios, apoyo a la producción, “resulta ser que ya no podemos cumplirlos por una rebaja. Nosotros hemos pedido a la Comisión de Desarrollo Económico que no haya esta aplicación hasta lograr reformar esta Ley”. Recordó que la Ley aprobada tenía un carácter transitorio.

“Sin embargo, también se aplica la Ley que nos rebaja el presupuesto y nos deja sin capacidad operativa”. Asimismo comentó que el Gobierno Nacional mantiene una deuda de casi USD$ 300 millones de dólares ya que el Ministerio de Finanzas hizo un pago de cerca USD$ 12 millones de dólares.

Miño explicó que lo preocupante es que esta deuda no está incluida en el Presupuesto General del Estado del 2019. “Por ejemplo, USD$ 116 millones de dólares nos debe el Gobierno por el quite de las acciones de las eléctricas. De ninguna forma este rubro se ha devuelto”.

“Si nos van a pagar en el 2019 eso debería estar presupuestado porque si no está en el presupuesto la administración pública no está en nada. Eso es lo que se tiene que evitar. Que no haya la rebaja al valor absoluto del presupuesto y segundo que no vemos las previsiones el pago de las deudas”

“Si se calcula aproximadamente el rubro que se da a los Gobiernos autónomos es de USD$ 800 millones de dólares, nos están debiendo cerca del 40%. Al final del día quien entrega liquidez al Gobierno Central son los GADs”. Comentó que una de las fuentes de incremento de deuda es el IVA que pagan los gobiernos locales.

“Esto es un engaño porque estamos pagando a Finanzas por medio del SRI. Al final del día lo que estamos haciendo es entregar liquidez a los gobiernos”. Miño indicó que aproximadamente se entregan a los GADs USD$ 854 millones de dólares para el año 2019, “estaríamos hablando de cerca de USD$ 85 millones de recorte que se lo ejerce en función en la Ley del Equilibrio de Finanzas Públicas”.

“A nosotros nos deben desde el 2014 y suma a un problema de liquidez y obra pública no hecha. Lo que ha hecho este ministro de Finazas es mantenerse al día con el gasto operativo y nosotros lo que hacemos es transformarlo en gasto de inversión. Pero eso nos trae problemas de acumulación de deudas por los retrasos”.

Recordó que los GADs se encuentran propositivos y “asumiendo muchas de las responsabilidades que le pertenecen al Gobierno. Venimos pidiendo que se dé una solución definitiva a este círculo de deuda generado por el pago del IVA”. Comentó que cuando se hace inversiones el pago por parte del Gobierno puede tardar hasta dos años.

“Estamos pidiendo que se quite esta normativa y nosotros no paguemos el IVA. Que circulen los papeles. Lo importante es que el dinero siga circulando y en obra pública”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato