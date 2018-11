CPCCS-T propone examen toxicológico y aplicación de polígrafo para elegir nuevo fiscal

Entidad genera reglamento para designar a la autoridad definitiva del Ministerio Público El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), tras la salida de fiscal encargado, aceleraron el proceso para designación de aprobación del reglamento necesario para designar a la autoridad definitiva del Ministerio Público. En este documento se propone a incorporación de un test sicológico, análisis financiero, examen toxicológico y la aplicación del polígrafo a los candidatos.

Esto una vez que los candidatos superen la etapa de impugnación ciudadana. El debate en el CPCCS-T se centró en el tipo de pruebas de confianza que se realizarían y en qué etapa del concurso. Según el documento que se maneja en la institución las pruebas de confianza las activará el pleno del CPCCST, previo a resolver sobre la lista de los 5 postulantes mejor puntuados.

La prueba del polígrafo es “una máquina que establece si lo que se dice es verdad, lo que acreditará si el candidato reúne los requisitos para ser Fiscal, por eso estamos pidiendo asesoría de expertos en esta materia, para no cometer errores en la designación de un funcionario tan importante”, indicó el presidente de la entidad, Julio César Trujillo.

El consejero Xavier Zavala señaló que no está de acuerdo con la imposición de las pruebas anotadas. “Estos test son degradantes para el postulante, las inhabilidades deben probarse dentro de las impugnaciones, el Consejo Transitorio no puede convertirse en comisaría y presumir que todos los postulantes tienen algún vicio, de eso no se trata”, finalizó.

El reglamento señala que para postularse las personas deben cumplir con los requisitos de ser ecuatoriano en goce de los derechos políticos.

Fuente: El Telégrafo/ CPCSS-T/ Ecuadorinmediato