EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Informe de Proforma 2019 llega al pleno con 17 recomendaciones

Anterior semana, autoridades llegaron a Comisión legislativa para hablar del documento La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea entregó el sábado el informe de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2019, que es de $ 31.318,8 millones, y la Programación Cuatrianual 2019-2022, que será tratado en el pleno en los próximos días.

Luego del análisis respectivo, la comisión recomienda 17 puntos a consideración del Legislativo. Entre ellos destacan la Función Ejecutiva deberá seguir los procesos de fortalecimiento institucional para mejorar la transparencia en el uso y gestión de los recursos públicos.

Que la Secretaría de Planificación y Desarrollo presente a la Asamblea un informe sobre la ejecución de los programas o proyectos que se afectarían por la disminución de los recursos asignados en el Plan Anual de Inversiones 2019.

También, que el Ministerio de Economía y Finanzas presente a la comisión legislativa un informe sobre el estado actual del saldo de la deuda pública, en relación con lo dispuesto por la Ley de Fomento Productivo. Además, aconseja que es importante que el Ejecutivo presente un plan de contingencia respecto de la previsión establecida en la Proforma 2019 con relación al precio del petróleo ($ 58,29), donde se revisen los montos asignados para subsidios de los combustibles, con una nueva estimación.

Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, señaló el jueves 15 de noviembre que, aun considerando una caída en los precios del petróleo, el monto por barril previsto por el régimen es el correcto, pues no se estima una caída de los valores por debajo del establecido, sino su incremento. La asambleísta Ximena Peña consideró que calcular el precio promedio del petróleo en $ 58,29 por barril es “conservadora” por parte del Gobierno Nacional, y que no debe cambiarse.

Ante la compleja situación de los sectores agrícola, ganadero, acuícola y de pesca del país, se recomienda que el Ministerio de Economía asignar en la Proforma 2019 al Ministerio de Agricultura y al de Producción, Comercio Exterior, inversiones y Pesca al menos aquellos recursos que fueron asignados para el ejercicio 2018.

Durante su comparecencia en la Comisión, el ministro de Agricultura, Xavier Lazo, manifestó que la reducción de recursos para su Cartera de Estado afecta al desarrollo de varios proyectos. Pese a ello, dijo que se trabajará de forma óptima con lo asignado, para lo cual se evaluarán los programas con niveles altos de personal y se eliminarán cargos duplicados.

Esta semana la Comisión de Régimen Económico iniciará el estudio de los proyectos de reformas al Código Monetario y Financiero, que propusieron los legisladores César Carrión y César Rohón. Este último plantea establecer los límites para que el Banco Central adquiera títulos de deuda emitidos por el Gobierno.