LA GACETA (Cotopaxi) En Angamarca continúan los operativos para el control del licor artesanal

Se desarrollan actividades para controlar el transporte del producto hacia los diferentes sectores del país Julio Gamboy, teniente político de la parroquia Angamarca, dio a conocer las actividades que realizan en la parroquia; comentó que durante este tiempo han estado enfocados en los operativos de control del licor artesanal; señaló que cada vez que se realiza esta clase de operativos se han decomisado alrededor de 5 a 6 canecas.

Además, estos son desarrollados en horas de la madrugada y a veces en la hora de la noche; señaló que los puntos en donde se realiza el operativo son en los desvíos hacia El Corazón y de la parte subtropical de la provincia de Cotopaxi por donde trasladan el producto camuflado en camiones en medio de la carga.

Mencionó que el producto decomisado es puesto a órdenes de las autoridades competentes y trasladado hacia la ciudad de Latacunga; comentó que en lo que va del año se ha podido decomisar varios litros de licor artesanal, dos veces al mes; en lo que se refiere a los vehículos que transportan el producto no son detenidos, únicamente se decomisa el licor, porque no transportan grandes cantidades; finalmente señaló que en Angamarca se ha podido controlar desde la venta y expendio del licor artesanal hasta el transporte en un alrededor del 60%, pero aún no ha podido ser erradicado por completo.