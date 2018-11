Por desavenencias con Sociedad Patriótica, Simón Bolívar Rosero renuncia a candidatura a Alcaldía de Guayaquil

Aseguró que Izquierda Democrática, organización política con la que también se promocionaba en alianza, finalmente no definió su apoyo Por desavenencias con el Partido Sociedad Patriótica (PSP), el empresario Simón Bolívar Rosero confirmó que renunció a su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil. Aseguró además, que la Izquierda Democrática, organización política con la que también se promocionaba en alianza, finalmente no definió su apoyo.

El pasado 12 de marzo, el mismo líder y fundador del PSP, el expresidente Lucio Gutiérrez, presentó a Rosero como su candidato oficial para ocupar el Sillón de Olmedo. Ese día, incluso, el exmandatario tuiteó una foto de ambos con los brazos levantados. “Hoy fue la presentación oficial de nuestro candidato a la Alcaldía de Guayaquil”, dijo entonces.

Rosero, confirmando a diario El Universo, manifestó que dirigentes locales del PSP lo buscaron de una forma inadecuada para comunicarle que no respaldaban su postulación. “Seguramente quieren pedir algo y no saben cómo, vinieron aquí a mi oficina con ínfulas y de manera irrespetuosa, que el directorio no aprueba la candidatura de Simón Bolívar Rosero...”.

Cree que esos dirigentes, de quienes no dio nombres, actuaron sin el aval de la directiva nacional. Rosero indicó que su decisión de declinar a la candidatura no fue consultada ni comunicada a Gutiérrez.

De hecho, el expresidente se sorprendió al ser consultado sobre la declinación de Rosero y dijo que iba a conversar con él. “¿Qué, se acaba de retirar? Todavía no conozco del tema”.

Sin embargo, Gutiérrez insistió en que para la directiva nacional del PSP el empresario seguía siendo el candidato más opcionado, pero que, como parte de los principios de la organización, respetaban las decisiones de las bases.

(JPM)

Fuente: El Universo

Ecuadorinmediato.com