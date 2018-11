REVELACIÓN: Justicia de Ecuador "persigue a correístas por ser correístas, no por sus actos", alerta abogado Felipe Rodríguez (AUDIO)

Jurista indicó que un ejemplo claro es el del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien en el caso de presunto peculado en el que se lo involucró, "es inocente" "Siento que estamos persiguiendo, -y digo estamos porque me voy a poner del lado de la oposición al correísmo-, a los correístas por ser correístas y no por sus actos y eso me empieza a preocupar. El derecho penal tiene que ser un derecho dirigido a conductas delictivas, no a calidades personales", aseguró Felipe Rodríguez, abogado de varios casos como el del político Fernando Balda. Entre sus revelaciones, el jurista indicó que un ejemplo claro es el del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien en el caso de presunto peculado en el que se lo involucró, "es inocente".

Según el jurista, ha preferido guardar silencio en varios casos “porque sucede en la sala de audiencias de alado o en la audiencia anterior a la mía, pero empiezo a ver estas persecuciones en las cuales, cuando yo pregunto a fiscales y a abogados, les digo que no me quedó muy claro el caso, y la respuesta es ‘era correísta’, si era correísta tiene que haber sido un delincuente”, relató.

Para Rodríguez, si los “correístas” cometieron injusticias, se les tiene que responder con “la mejor bofetada” que se les puede dar, que es la de la ley. “Darles un golpe con la ley porque la ley dice tal o cual cosa, no porque sean tal o cual cosa”.

“Por ejemplo, conversando en una reunión familiar, tuve una fuerte discusión con una gran familiar mía, a la que quiero mucho, que en uno de los casos, yo le decía que esta persona era inocente, pero ella me decía que no importaba que en este caso sea inocente porque hizo tanto daño, que en este caso debe pagar. Esa no es la respuesta, debe pagar si es que debe pagar”, dijo.

Sin embargo, manifestó: “Empiezo a sentir que estamos plantando pruebas, también se está mintiendo y empieza eso a preocuparme. Andrés Michelena (secretario de Comunicación), con quien tengo muy buena relación, no he temido en decirle, en algún momento, lo equivocado que estuvo cuando anunció la prohibición de salida del país a todos los correístas, órdenes de prohibición de enajenar bienes a todos sus familiares, ojo, sin que sean procesados (un hijo o sobrino que no tiene nada que ver en el caso)”.

“Ese tipo de órdenes dictatoriales me hace sentir que no aprendimos nada y que, básicamente, decimos que ahora que tengo yo el poder, te voy a reprimir como tú me reprimiste, y si vamos a hacer eso, entonces no aprendimos nada en 10 años y este país no va a cambiar nunca”, señaló.

En cuanto a la investigación al Exsecretario de Comunicación, reveló que, en este caso, Alvarado es inocente. “Lo puedo decir con nombres, apellidos y circunstancias, por ejemplo, ¿por qué no dicen que en el caso de Fernando Alvarado, en sus audiencias, está gente del Consejo de la Judicatura presionando a las autoridades, intimidando a los jueces? La primera posición es decir, muy bien, si yo estoy del lado de ellos porque soy oposición, ¿debo sonreír? Mi respuesta es no porque están jugando sucio y así no se debe jugar”, expuso.

Para el abogado, la gran parte de lo que el Exsecretario de Comunicación dijo en sus videos, desde la clandestinidad, luego de salir del país, es verdad en el sentido de que él solicitó rendir versión, “creo que seis o siete veces”, pero no le quisieron recibir. “Por ejemplo, esto es un tema de show mediático: cuando le hacen el operativo en Manta, le hacen con lanchas en el mar creo que con 14 vehículos de la policía, hicieron el mega operativo y, claro, se llevan el gran triunfo de, digamos, haber encontrado a Alvarado”.

“Alvarado, yo tengo ese expediente, pone un escrito y pone: ‘voy a estar en el Ecuador, llego tal día, a tal hora y voy a estar en tal lugar’, y le hacen el operativo para agarrarle, entonces, fue el mega operativo para ‘descubrir en dónde está’, mentira, él les dijo que iba a estar ahí, engañan a la sociedad. Primero es el show de traerlo de la manera en la que lo trajeron cuando sabían en dónde iba a estar porque él dijo que iba a estar ahí por este caso en el cual el supuesto perjuicio que le ocasionó al Estado es de USD $680 dólares”, lamentó.

Es decir, continuó Rodríguez, todo el tema del grillete, el show mediático y el escándalo en el caso Alvarado “es por dos salarios básicos”. “Esto se llama el derecho penal simbólico, empezamos a dar placebos sociales, la gente empieza a sentir que hay una lucha contra la corrupción, se indignan cuando se va, pero nadie se da cuenta el fondo porque dicen que se tiene un caso de peculado, y todos aplauden, pero cuando les cuenten de qué se trata el peculado, se van a caer de espaldas”.

Para el jurista, “quieren meter gente presa” y eso, a su criterio, es lo grave. Reveló además, que existe un elemento adicional: tres semanas antes de la fuga de Alvarado, la Fiscalía vinculó solamente al exfuncionario. “Decidió no implicar a nadie más porque la persona que, presuntamente, habría cometido un peculado con Alvarado era un señor Erique Sarango, que está muerto, entonces, como está muerto, en la acción penal quedaba Alvarado solo y decidieron no meter a nadie, se quita el grillete, Fiscalía entra en pánico, dicta órdenes de prisión y te empieza a perseguir”.

“Esta no es la forma, volvemos al principio, es decir, como tú perseguiste, ahora yo te persigo. Yo te planto pruebas porque tú plantaste pruebas. No funciona as, entonces, nunca vamos a cambiar como país. El caso de Alvarado: Satré y Gota Azul no existe peculado, incluso, Alvarado es inocente en este caso. Yo sí soy justo y si es que no se le puede comprobar nada, tiene que quedar fuera”, remarcó.

Sin embargo, aseveró que no quedará fuera porque la justicia ecuatoriana volvió a ser política. “¿Se imagina que Alvarado quede libre de esto? Se incendia Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, no lo van a permitir. Entonces, lamentablemente, creo que Alvarado se dio cuenta de eso y digo: no importa si soy inocente o culpable, igual me van a condenar, me voy”.

“Me da terror una justicia así porque cuando también están en este caso y te empiezas a arrastrar gente inocente y yo empiezo a sentir, en algunos casos políticos que estoy de éste régimen, mayor persecución que en la época de (Rafael) Correa y me da miedo”, reprochó.

Sin embargo, el abogado de Fernando Balda no dijo mi mismo sobre el caso que lleva contra el Exmandatario ecuatoriano. Recalcó que allí sí existen pruebas de las acusaciones que se han hecho.

.@FRM87 El abogado Felipe Rodríguez considera que las persecuciones persisten en el país, ahora contra los correístas. Esto fue lo que dijo | CF @luisdavilaloor [LINK: https://t.co/S8xhGmzLqM] pic.twitter.com/BbTPyT73Ge — Pichincha Universal (@pichinchauniver) 16 de noviembre de 2018

(JPM)

Fuente: Radio Pichincha Universal (puede escuchar la entrevista completa aquí: https://bit.ly/2QMaFxv)

Ecuadorinmediato.com