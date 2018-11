ECUAVISA (Guayaquil) Veeduría critica proceso de postulación a Cpccs definitivo

Sistema electrónico habría sufrido afectaciones al momento de realizar las postulaciones La veeduría ciudadana que vigila el mandato para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) definitivo hizo la tarde de este viernes 16 de noviembre de 2018 observaciones al proceso. En un informe sobre este proceso, los representantes criticaron que el "sistema de postulación en línea no es amigable y se caía cada 10 minutos".

La comisión verificadora, a criterio de los delegados, no hizo el trabajo de revisar la veracidad de los documentos presentados por los postulantes. Añadió que la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio para no admitir a 173 postulantes no está debidamente fundamentada.

El viernes 28 de septiembre de 2018 se cerraron las postulaciones al Consejo de Participación Ciudadana definitivo que será elegido en los comicios de mayo de 2019.

El próximo 24 de marzo de 2019 el Ecuador acudirá a las urnas para elegir a las autoridades seccionales, pero también al Cpccs definitivo.