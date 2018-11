Ecuador adjudica importación de 3’120.000 barriles de Diésel Oil a empresa Trafigura

Volumen ofertado arribará al país en 12 cargamentos de 260.000 barriles La compañía Trafigura Pte. Ltd. fue la adjudicada por Petroecuador para la importación de 3’120.000 barriles de Diésel Oil. De las 37 empresas invitadas al concurso internacional de ofertas para el suministro de este producto, se recibieron 8 excusas y 10 ofertas de las empresas: B.B. Energy (Asia) Pte. Ltd., Glencore Ltd., Lukoil Pan Americas Llc., Trafigura Pte. Ltd. y Vitol Inc.