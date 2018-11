Denuncian irregularidades en proceso de postulación para elegir a vocales definitivos de CPCCS

Veeduría ciudadana pide que se reconsideren impugnaciones con participantes que fueron descalificados La veeduría ciudadana que vigila el mandato para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo hizo varias observaciones al proceso. En su informe criticaron que el "sistema de postulación en línea no es amigable y se caía cada 10 minutos". Además, algunos de los postulantes denunciaron varias irregularidades.

La comisión verificadora, a criterio de los delegados, no hizo el trabajo de revisar la veracidad de los documentos presentados por los postulantes. Añadió que la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio para no admitir a 173 postulantes no está debidamente fundamentada.

Mientras que, el abogado Rogelio Valencia, quien fue descalificado, indicó que fue sacado del concurso irregularmente. “El mismo CNE, producto de esas deficiencias que existen todavía en nuestro país, porque no hay Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cierra la instancia con la impugnación porque dice, claramente, que esto se resolverá de manera oral, contradictoria y que ellos se pronuncian, y ahí muere en instancia única”.

“En el caso de que no se rectifique, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana nos dé, a nosotros, como ciudadanos, la fortaleza para seguir las acciones pertinentes porque, si no hay Tribunal Contencioso Electoral, significa que hasta ahí llegan las instancias”, dijo.

Otro caso es el de Sara Roque Ocampo, a quien se la impugnó por indicar que pertenecía a una organización política, cuando demostró que su firma ha sido falsificada para la afiliación de la Izquierda Democrática. “Hoy he presentado al CNE un documento en donde denuncio la falsificación de mi firma en una hoja de la ID”.

“Presenté este documento y solicito, de manera muy comedida, que se dé trámite a esta impugnación por falsificación de firma y que se me considere entre los candidatos que han sido calificados porque creo que me descalifiquen por pertenecer a un partido político al que, en realidad, nunca he pertenecido”, mencionó.

El viernes 28 de septiembre de 2018 se cerraron las postulaciones al Consejo de Participación Ciudadana definitivo que será elegido en los comicios de mayo de 2019. El próximo 24 de marzo de 2019 el Ecuador acudirá a las urnas para elegir a las autoridades seccionales, pero también al CPCCS definitivo.

(JPM)

Fuentes: Ecuavisa – Sonorama

Ecuadorinmediato.com