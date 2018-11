Reporteros Sin Fronteras critica accionar de Gobierno de Ecuador por secuestro y asesinato de periodistas

Comunicación durante la crisis no fue satisfactoria, no hubo buena coordinación y la que hubo entre gobiernos (con Colombia) también fue caótica, señaló Emmanuel Colombié La comunicación del Gobierno de Ecuador durante la crisis no fue satisfactoria, no hubo buena coordinación y la que hubo entre gobiernos (con el de Colombia) también fue caótica, perjudicando a los familiares de las víctimas; lamentó Emmanuel Colombié, director Regional de Reporteros Sin Fronteras (RSF) al referirse al secuestro y asesinato de Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, los tres periodistas de diario El Comercio.