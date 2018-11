Instituciones públicas tienen 15 días para entregar a CPCCS-T información sobre casos de corrupción

Al Ministerio de Educación le piden reportar sobre caso Escuelas del Milenio, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército sobre proyecto Toachi Pilatón, al MIDUVI sobre reconstrucción de Manabí, entre otros El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T) requirió a las instituciones del Estado, que no hayan entregado información solicitada para las investigaciones de casos de corrupción, la remitan en un plazo de 15 días. Caso contrario, explican, el organismo procederá conforme sus facultades constitucionales

Informan que las instituciones que aún no lo han hecho son: el Ministerio de Educación (caso Escuelas del Milenio), Ministerio de Salud Pública (construcción de hospitales), Cuerpo de Ingenieros del Ejército (proyecto Toachi Pilatón), Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (reconstrucción de Manabí), para que en todos los casos en que se hayan realizado requerimientos de información por parte del CPCCS-T, y que hasta la fecha no han sido atendidos, estos sean proporcionados de manera inmediata y de forma clara y precisa, para no entorpecer el óptimo desarrollo de las investigaciones que se realizan.

En caso de que no se entregue la información dentro del plazo de 15 días, explican que el CPCCS-T hará uso de sus facultades extraordinarias y constitucionales, determinando la responsabilidad de los servidores públicos.

Fuente: CPCCS-T