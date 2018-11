A que "no mienta", exhorta Marcela Aguiñaga a Subsecretario de Presidencia: "Trámite a Ley Anticorrupción no está detenido"

A su criterio, existen las herramientas jurídicas necesarias en el país, pero cuestionó que sí los operadores de justicia y Fiscalía no hacen del debido trabajo, "ya no es un problema de la Ley" Días atrás, Iván Granda, subsecretario Particular de la Presidencia, reprochó que se haya presentado hace más de dos meses la Ley Anticorrupción y que hasta el momento "no ha pasado ni siquiera a segundo debate". "Mentir, calumniar y difamar también es corrupción", respondió la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, quien aclaró que el trámite sí está en proceso y se ha recibido varias comparecencias. Además, resaltó que por pedido de los comisionados, y no de ella, se requirió la presencia de Johanna Pesantez como secretaría jurídica de la Presidencia y no sus delegados.